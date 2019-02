"Найщасливіший день": екс-Холостяк вперше став батьком

Новоспечений батько поділився першим фото малюка

Участник седьмого сезона популярного украинского шоу "Холостяк", спортсмен Дмитрий Черкасов, не смог построить отношения с победительницей проекта Лидой Немченко, однако все же нашел свое личное счастье. Довольно неожиданно для многих он женился 22 сентября 2018 года на девушке Александре. Позже стало известно о беременности супруги пловца, а 4 февраля 2019 года он поделился в Instagram радостной новостью - любимая родила ему сына.

Дмитрий опубликовал трогательное фото, на котором он стоит у кювеза с новорожденным и держит его за ручку.

"Мой самый счастливый день в жизни)) my best day ever!))) Любимая, спасибо за Сына!!!!!!!" - эмоционально написал мужчина.

Фото: (instagram.com/dmitriy_cherkasov)

Малыша новоиспеченные родители, как и планировали, назвали Марком.

Александра также поделилась милым снимком с сыночком и призналась, что роды прошли легко.

"Сын, Спасибо за самые быстрые и легкие роды! @dmitriy_cherkasov_ спасибо тебе за этого богатыря", - написала она.

Фото: (instagram.com/___cherkasova__aleksandra_)

Подписчики наперебой поздравляют экс-Холостяка и его супругу с пополнением в семье и желают малышу здоровья.

"Димка, поздравляю тебя и твою любимую с этим важным и прекрасным событием, от всей души желаю вашей семье крепкого здоровья";

"Поздравляю!) Пусть малыш растет здоровеньким и счастливым!)";

"Вітаю нехай щасливий, здоровий росте на втіху";

"Димка поздравляю!!! Здоровья малышу, крепких нервов родителям";

"Поздравляем! здоровья малышу ,пускай радует маму с папой", - пишут пользователи сети в комментариях.

Скриншот комментариев: (instagram.com/dmitriy_cherkasov)

Отметим, что Дмитрий и Александра также воспитывает старшего сына девушки Тимофея от предыдущих отношений.

Фото: Дмитрий Черкасов с женой (instagram.com/dmitriy_cherkasov)

