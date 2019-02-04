"Найщасливіший день": екс-Холостяк вперше став батьком

Новоспечений батько поділився першим фото малюка
Учасник сьомого сезону популярного українського шоу "Холостяк", спортсмен Дмитро Черкасов, не зміг побудувати відносини з переможницею проекту Лідою Немченко, проте все ж знайшов своє особисте щастя. Досить несподівано для багатьох він одружився 22 вересня 2018 року на дівчині Олександрі. Пізніше стало відомо про вагітність дружини плавця, а 4 лютого 2019 року він поділився в Instagram радісною новиною - кохана народила йому сина.
Дмитро опублікував зворушливе фото, на якому він стоїть біля кювеза з новонародженим і тримає його за ручку.
"Мій найщасливіший день у житті)) my best day ever!))) Кохана, дякую за Сина!!!!!!!" - емоційно написав чоловік.
Фото: (instagram.com/dmitriy_cherkasov)
Малюка новоспечені батьки, як і планували, назвали Марком.
Олександра також поділилася милим знімком з синочком і зізналася, що пологи пройшли легко.
"Син, Дякую за швидкі і легкі роди! @dmitriy_cherkasov_ спасибі тобі за цього богатиря", - написала вона.
Фото: (instagram.com/___cherkasova__aleksandra_)
Підписники наввипередки вітають екс-Холостяка і його дружину з поповненням в сім'ї і бажають малюкові здоров'я.
"Дімка, вітаю тебе і твою улюблену з цим важливим і прекрасною подією, від усієї душі бажаю вашій родині міцного здоров'я";
"Вітаю!) Нехай малюк росте здоровим і щасливим!)";
"Вітаю нехай щасливий, здоровий зростанні на втіху";
"Дімка вітаю!!! Здоров'я малюка, міцних нервів батькам";
"Вітаємо! здоров'я малюка ,нехай радує маму з татом", - пишуть користувачі мережі в коментарях
Скріншот коментарів: (instagram.com/dmitriy_cherkasov)
Відзначимо, що Дмитро і Олександра також виховує старшого сина дівчини Тимофія від попередніх стосунків.
Фото: Дмитро Черкасов з дружиною (instagram.com/dmitriy_cherkasov)
Нагадаємо, раніше екс-"Холостяк" Дмитро Черкасов вперше вийшов у світ з вагітною дружиною.
До речі, стала відома дата виходу дев'ятого сезону романтичного шоу Холостяк, головним героєм якого став відомий телеведучий і головний редактор журналу Микита Добринін.