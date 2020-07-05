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Найщасливіша людина: Топалов зворушив сімейним кадром з Тодоренко і підрослим синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2020 - 12:05
Найщасливіша людина: Топалов зворушив сімейним кадром з Тодоренко і підрослим синочком
Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Зіркова сім'я вибралася в один з ресторанів

Влад Топалов якось поскаржився, що левова частка його підписників приходять на сторінку співака в Instagram подивитися на його сімейну ідилію та оцінити фото дружини Регіни Тодоренко і синочка Майкла, які часто миготять у стрічці артиста. Це і не дивно, адже теплі знімки, на яких в зборі вся сім'я, віють особливою теплотою і душевністю! Так, Влад показав пару кумедних і щасливих кадрів в компанії коханої і синочка, зроблених в одному з мовсковских ресторанів.

Регіна вибрала для виходу в люди білий сарафан на широких бретелях і гудзиках довжини мідаксі з чорним флористичним принтом. Вона довершила літній образ акуратними бежевими балетками з гострими носками. Волосся зібрала ззаду у хвіст і вирішила обійтися без макіяжу, зате її обличчя осявала фірмова посмішка.

Маленького Майкла на руках тримає щастливий тато. Хлопчик безтурботно посміхається, поки мама всіляко розважає його.

Найщасливіша людина: Топалов зворушив сімейним кадром з Тодоренко і підрослим синочком

Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином сходили разом з ресторан (фото: instagram.com/reginatodorenko)

До речі, шанувальники, вивчивши фото, запідозрили Регіну у вагітності, а також зробили комплімент зірковій сім'ї.

Найщасливіша людина: Топалов зворушив сімейним кадром з Тодоренко і підрослим синочком

Найщасливіша людина: Топалов зворушив сімейним кадром з Тодоренко і підрослим синочком

Завзята Регіна легко викликала на обличчі сина посмішку (фото: instagram.com/reginatodorenko)

  • Регіна не вагітна?
  • У вас така мила посмішка, Влад,а синочок ваш - просто сонечко
  • Який Майкл дорослий
  • Які ви красиві
  • Ви такі класні
  • Як Ваш синочок схожий на батьків
  • Малюк пізнає світ
  • Який у вас класний малюк!
  • Син - татова копія
  • Владик такий милаха, така красива посмішка у нього
  • найщасливіша людина на фото - Майкл, батьки поруч, ще й сміятись Дитина в захваті

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко зворушила душевним привітанням чоловіка з ситцевіим весіллям.

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Автор: Lite

Теги Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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