Найщасливіша людина: Топалов зворушив сімейним кадром з Тодоренко і підрослим синочком

Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Зіркова сім'я вибралася в один з ресторанів

Влад Топалов якось поскаржився, що левова частка його підписників приходять на сторінку співака в Instagram подивитися на його сімейну ідилію та оцінити фото дружини Регіни Тодоренко і синочка Майкла, які часто миготять у стрічці артиста. Це і не дивно, адже теплі знімки, на яких в зборі вся сім'я, віють особливою теплотою і душевністю! Так, Влад показав пару кумедних і щасливих кадрів в компанії коханої і синочка, зроблених в одному з мовсковских ресторанів.

Регіна вибрала для виходу в люди білий сарафан на широких бретелях і гудзиках довжини мідаксі з чорним флористичним принтом. Вона довершила літній образ акуратними бежевими балетками з гострими носками. Волосся зібрала ззаду у хвіст і вирішила обійтися без макіяжу, зате її обличчя осявала фірмова посмішка.

Маленького Майкла на руках тримає щастливий тато. Хлопчик безтурботно посміхається, поки мама всіляко розважає його.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином сходили разом з ресторан (фото: instagram.com/reginatodorenko)

До речі, шанувальники, вивчивши фото, запідозрили Регіну у вагітності, а також зробили комплімент зірковій сім'ї.

Завзята Регіна легко викликала на обличчі сина посмішку (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регіна не вагітна?

У вас така мила посмішка, Влад,а синочок ваш - просто сонечко

Який Майкл дорослий

Які ви красиві

Ви такі класні

Як Ваш синочок схожий на батьків

Малюк пізнає світ

Який у вас класний малюк!

Син - татова копія

Владик такий милаха, така красива посмішка у нього

найщасливіша людина на фото - Майкл, батьки поруч, ще й сміятись Дитина в захваті

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко зворушила душевним привітанням чоловіка з ситцевіим весіллям.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite