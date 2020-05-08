Найважливіші: MONATIK розчулив фото з підрослими синами в знаковому місці

Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Співак вирушив з дітьми особливе місце

MONATIK ( Дмитро Монатік) не часто балує шанувальників фото з синами Данилом і Платоном. Артист довго приховував своє особисте життя і ховав від сторонніх очей дружину Ірину Демичеву і малюків, потім він не показував обличчя хлопчиків і лише нещодавно відкрито опублікував кадри з молодшим сином Данилом, та й старший став задавати зірковому тату питання, чому він не з'являється в його соцмережах. На нових фото музикант показав свої найулюбленіших відвідувачів і одночасно гостей музичної студії.

Дмитро з синами розмістився на дивані. Хлопчики з цікавістю вивчали все навколо, розглядали численні татусеві нагороди і знакові речі на стелажах.

"Найважливіші і улюблені відвідувачі на Звучить Production! Сьогодні дізнаємося, як створюється наша музика і її ритм", - підписав зворушливі кадри з дітьми музикант.

Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Шанувальники співака були просто зачаровані моментами спілкування батька з синами і навіть зірки не залишились осторонь. "Солоденькі", - не втрималася і залишила коментар під душевними світлинами Маша Єфросініна.

Найкращі

Найголовніші ритмолови

Ідеальний тато

Неймовірно

Маленькі Монатики найкрутіші

Найулюбленіші ритмолови, красиві

Татові "друзяки"

Крутий мужик

Так виросли

Монатики у справі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше MONATIK знявся в яскравій фотосесії для відомого глянцю і розповів, як проводить час на карантині. Він зізнався, що віддає перевагу займатися на самоізоляції з дітьми.