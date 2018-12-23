"Найкрасивіші ноги": дружина Дениса Берінчика вразила фігурою

Фото: Ліана Фіщук (instagram.com/liana.07.07)

Шанувальники захопилися стрункою фігурою жінки

Дружина українського боксера Дениса Берінчика Ліана Фіщук викликала фурор серед шанувальників своєю ідеальною фігурою. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на одному зі знімків жінка демонструє підтягнуту фігуру і стрункі ноги на тлі зеленого поля. Це стало причиною захоплення з боку користувачів.

Фото: Ліана Фіщук (instagram.com/liana.07.07)

"У кого найкрасивіші ноги? Правильно. У Ліани", - сказала користувач Вікторія Желман.

Фото: Ліана Фіщук (instagram.com/liana.07.07)

"Шикарна", - уточнила юзер Лера Горготская.

"Ідеальна фігура", - підкреслив користувач ApuLook.

"Чудово виглядаєте", - сказав користувач Оксана Беркам.

Скріншот коментарів (instagram.com/liana.07.07)

До речі, в неділю, 23 грудня, Денис Берінчик переміг Росеки Крістобаля на сьомому раунді, після чого став володарем вакантного титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі. Перед боєм Берінчик влаштував справжнє шоу: переодягнувшись в костюм "Супер Маріо" з однойменної гри вийшов перемагати.

Нагадаємо, що у мережі захоплюються впевненою перемогою Берінчика.

Раніше ми писали, що український боксер Берінчик битиметься за титул WBO International.