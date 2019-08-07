"Найкрасивіші": MONATIK зворушив мережу душевним фото з синами на відпочинку

MONATIK (Дмитро Монатік) після низки нескінченних концертів і насиченого гастрольного графіку полетів на довгоочікуваний сімейний відпочинок у Туреччину. Співак любить перевагу вільний час проводити з рідними і близькими – дружиною Іриною Демічевої і двома синами. Артист рідко ділиться знімками зі своїми хлопчиками і ніколи не показує їх обличчя, але душевні кадри батька і малюків завжди волають незмінне розчулення публіки. Дмитро душі не чує в своїй сім'ї і дуже трепетно ставитися до рідних, він практично ніколи не розповідає про особисте життя, вважаючи за краще залишати її "за кадром".

На свіжому знімку в Instagram співак показав, як йде по дерев'яному містку за руку з синами. Знімок зроблений зі спини. На фото видніються стильні скляні котеджі готельного комплексу в Туреччині, Анталья. Шанувальники артиста вирахували, що він зупинився в курортному готелі Maxx Royal Kemer.

"Пішли на відпочинок! Всім відмінного завершення літа!" - підписав зворушливе фото Дмитро, додавши хештег "мої".

Фото: MONATIK (instagram.com/monatik_official)

Численні шанувальники співака не змогли пройти повз сімейної ідилії батька з синами. Вони подякували співака за його яскраві концертні шоу і побажали добре відпочити і набратися натхнення, а також залишили багато приємних і теплих слів для сім'ї співака.

Дружина Дмитра, Ірина також не втрималася від коментарів під фото. "Улюблені", - коротко підписала вона кадр. Також під постом відзначилася і Даша Астаф'єва. "Обожнюю!" - залишила вона емоційну підпис до кадру.

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Скріншот коментарів

Раніше дружина Дмитра Монатіка, Ірина Демічева показала фото підрослого сина і повідомила, що незабаром відправитися з чоловіком і дітьми відпочивати.

Також дружина MONATIK'а , Ірина Демічева зворушила зізнаннями артистові в коханні.