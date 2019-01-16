"Найсмачніший ранок": Настя Каменських і Потап "засвітилися" разом в США

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка заспівала на американському каналі і зустрілася зі своїми колегами

Популярна українська співачка Настя Каменських відразу ж після відпочинку в Мексиці посвіжіла і повна сил вирушила підкорювати Лос-Анджелес. Фото і відео зі своєї робочої поїздки вона поділилася в Instagram.

На знімку артистка красується в бордовій шкіряній сукні, підкресливши талію тонким паском, спокусливо дивлячись в камеру.

З підпису шанувальникам стало зрозуміло, що Настя знаходиться у Лос-Анджелесі, а її геолокаия вказує на те, що кадр був зроблений у студії Estrella TV – американського телеканалу, що віщає на іспанській мові.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Королева", "Красуня", "Найкраща в світі", "Яка гарна фігурка", "Настя неймовірна! Таких дівчат більше немає", "Настя, ти вогонь", "Нереально красива", - писали коментатори.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Зірка ділилася фотосесією з гримерки, а також знімками, на яких видно, як Настя виглядає в об'єктиві камер на екрані. Крім того, кадрами з закулісся поділився і Олексій Потапенко.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Також фото - і видеозвітом зі своєї поїздки в США співачка поділилася у "історіях". На одному з відео також можна побачити Потапа, який сидить у кафе за столом. Поряд знаходиться учасник гурту "Время и стекло" Олексіій Завгородній з дружиною Анною.

Фото: Потап (instagram.com/kamenskux)

"Це був найсмачніший ранок", - свідчить підпис до спільного веселого знімку, на якому відображені артисти.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники артистки закидали її компліментами, зазначивши, що знаменитість виглядає просто приголомшливо.

Нагадаємо, що під час відпустки Настя Каменських радувала шанувальників фото своїх апетитних форм, зокрема не соромилася показувати "попу як у Кім".

Потап демонстрував в мережі знімки, зроблені на відпочинку. Шанувальники зазначили, що на деяких кадрах видно, що артист поправився і встиг наїсти животик.

Відео: РБК-Україна