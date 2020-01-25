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Найважливіше в житті: Слава з НеАнгелів зворушила душевним фото найрідніших

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2020 - 21:45
Найважливіше в житті: Слава з НеАнгелів зворушила душевним фото найрідніших
Слава Камінська з "НеАнгелів" показала сімейні фото (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава Камінська подякувала батькам за життя

Слава Камінська з групи "НеАнгели" повернулася з відпочинку на острові Балі і вирішила поділитися з передплатниками щирими емоціями, які вона відчуває. Артистка зізналася, що все, що у неї є - це завдяки батькам, яких вона дуже цінує і любить і вважає їх головними людьми в своєму житті. Такими зворушливими і особистими думками співачка вирішила поділитися на своїй сторінці в Instagram.

"Все, що у мене є - завдяки батькам. Всі обставини та життєві ситуації, які зі мною відбувалися, приводили мене до певних рішень. Робили твердою, ранимою, працездатної, ледачою, нахабною, сором'язливою. Все тому, що коли батьки подарували мені життя!" - написала Слава.

Українська зірка розповіла про найголовніші для неї речі в житті. На її думку, дуже важливо вміти прощати, цінувати, а також вміти дякувати.

"Мені здається найважливіше в житті - навчитися прощати, цінувати і дякувати! І не важливо, як складалися обставини. Просто скажіть СПАСИБІ тим, хто подарував вам можливість насолоджуватися життям!" - резюмувала українська знаменитість.

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Слава опублікувала знімок свого батька, який сидить в оточенні онуків. А трохи пізніше фанати співачки змогли побачити і спільний знімок самої Слави і її тата.

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