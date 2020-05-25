Самое горячее видео: избранница Холостяка-9 показала пикантные кадры со "свадебного путешествия"

Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добрынин и Квиткова решили хоть как-то отметить роспись

Никита Добрынин и Даша Квиткова продолжают наслаждаться новым для себя статусом молодоженов. 20 мая звездная пара официально расписалась. Это первый случай за всю историю проекта “Холостяк” в Украине, когда победители шоу не только остались вместе после его завершения, но и официально узаконили свои отношения. А вот непосредственно саму свадьбы влюбленные все же решили перенести на 12 августа.

Тем временем Никита и Даша позаботились о свадебном путешествии. По словам Добрынина, у них уже были даже куплены билеты в Нью-Йорк. Однако карантин из-за коронавируса расставил свои приоритеты. Так что молодоженам пришлось отказаться от Нью-Йорка в пользу внутреннего туризма! Так, отметить роспись Холостяк-9 со своей избранницей решили в живописном селе Витачов Киевской области. Влюбленные уехали туда к друзьям на выходные, и практически не выходили с поклонниками на связь. Как отметила Даша, они “ходили в баню, ели шашлыки и просто отдыхали”.

И все же Добрынин и Квиткова решили приоткрыть немного “тайны” и показать, как же проходили их свадебные выходные. К примеру, Квиткова сняла процесс отпаривания в бане.

Кроме того, пара разыграла забавную сценку и провели “Церемонию роз” на даче. Добрынин “подарил” любимой розу, которая еще не расцвела. Соответствующее видео было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Более того, на выходных Никита и Даша занимались еще одной важной миссией - развозили пригласительные на свою свадьбу!

Оригинальные пригласительные на свадьбу победителей Холостяка-9 стали настоящей сенсацией в сети. Даша и Никита очень креативно подошли к их созданию. Пригласительное на их свадьбу представляет собой куб из прозрачного стекла. Внутри он заполнен водой! Также на кубе выгравирована вся необходимая информация о дате и месте торжества.

Куб находится в красивой синей коробочке. Также в этой коробочке нашлось место для пластиковой таблички с разноцветными мазками нежного розового, оранжевого и желтого оттенков. Как выяснилось, это цвета свадебной церемонии. И гостям рекомендовано подбирать свои наряды в указанных тонах.

Даша Квиткова и Никита Добрынин показали оригинальные пригласительные на свою свадьбу 12 августа

Кстати, ранее в сети появилось видео страстного поцелуя Добрынина и Квитковой после росписи.

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Автор: Юля Петрова