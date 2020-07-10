Найбільше досягнення: Влад Яма зворушив мережу сімейною фотосесією з дружиною і сином

Відомий хореограф, суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма 10 липня відзначає день народження - йому виповнилось 38 років. Напередодні святкової дати він разом з дружиною Ліліаною і синочком Леном подався до Львова, де сімейство погуляло по атмосферних вуличках, а заодно і влаштувало ніжний фотосет. Зворушливими кадрами вони поділилися в Instagram.

Для фото-прогулянки Ліліана вибрала чорну атласну сукню з оголеною спиною і глибоким декольте, доповнивши лук білими кросівками. Своє розкішне довге волосся вона залишила розпущеним. Влад постав у смугастих шортах та футболці-поло гірчичного кольору, а маленький Леон - в сірій футболці та жовтих шортах.

"Сім'я - найцінніше, що може бути на цілому білому світі, ніяка карколомна кар'єра не замінить її. Тепле плече і підтримка рідної людини - ось це щастя. Цінуйте хвилини і дні проведені разом. Нехай кожна родина буде здоровою, щасливою і великою! А ми провели минулого тижня незабутні дні у Львові. Був час познайомитися з ним ближче і полюбити його. Подружитися з такими атмосферними мальовничими вуличками і монументами", - поділилася дружина хореографа.

До речі, вони поки воліють не показувати обличчя сина, так що Леон з'являється на знімках боком або спиною до камери.

"Сім'я - моє найбільше досягнення!.." - зізнався щасливий Яма.

Влад Яма з дружиною і сином зворушили сімейним фотосетом (фото: instagram.com/vladyama_official)

Користувачі мережі засипали чарівне сімейство розчуленими коментарями.

Це круто

Які ж Ви гарні

Дружина у вас

такі милі

Дуже гарна родина !!!!!

Ви великі молодці. Такою і повинна бути справжня сім'я!!! Щастя Вам і взаємної любові. Бережи Вас Господь!!!

Як мені довподоби і як близький цей вислів-Сім'я моє найбільше досягнення

Дуже гарні !!!

Які ви красиві і щасливі

Неймовірні все!! Дружина - красуня !

Скріншот коментарів

Раніше Влад Яма зачарував спортивним фото з підрослим синочком Леоном.