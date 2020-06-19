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Моя творчість невіддільна від особистого життя: Могилевська розповіла про стосунки з Владом Ямою

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.06.2020 - 16:56
Моя творчість невіддільна від особистого життя: Могилевська розповіла про стосунки з Владом Ямою
Наталя Могилевська і Влад Яма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталя Могилевська розповіла про зв'язок особистого і творчого життя, частиною якого є Влад Яма

Наталя Могилевська розповіла про стосунки з Владом Ямою – її другом і партнером по "Танцях з зірками". Співачка каже, що завжди присвячувала свої пісні конкретним подіям, закоханостям і розставанням. Однією з таких став вибуховий хіт – "Я сама вибирала цей танець", а Влад Яма – героєм відеоряду до пісні.

На початку червня 44-річна Могилевська представила особливий артпроєкт: зворушливий мініфільм, що складається з п'яти кліпів, і свій перший джазовий альбом. У відео увійшли знакові пісні в кар'єрі співачки: "Покохала", "Місяць", "Відірватись від землі", "Відправила message", "В Києві осінь" і знову "Покохала".

Співачка каже, що цей проєкт свого роду її публічна сповідь, адже вона завжди ретельно оберігала своє особисте життя. Приміром, вона п'ять років прожила з другим чоловіком, але про стосунки всі дізналися, лише коли вони вже розлучалися.

Моя творчість невіддільна від особистого життя: Могилевська розповіла про стосунки з Владом Ямою

Наталя Могилевська і Влад Яма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Практично всі мої пісні були присвячені конкретним подіям, закоханостям і розставанням... Я захопилася танцями – з'явився хіт "Я танцювала". А десять років тому, коли я виступала з Владом Ямою, ми зняли кліп "Я сама вибирала цей танець". Тому майже всі мої роботи автобіографічні, оскільки дуже важко відокремити себе від того образу, який я сама створюю і продюсую. Моя творчість взагалі невіддільна від особистого життя..." – розповіла Наталя Могилевська в інтерв'ю Elle.

Проєкт "Танці з зірками" зіграв дуже важливу роль в житті і творчості Могилевської. На паркет вона виходила тричі – і двічі з улюбленим партнером – Владом Ямою (у 2006 і 2007 роках). У перший раз їхня пара поступилася нинішньому президенту Зеленському, який танцював з Оленою Шоптенко, а в другий – закордонній зірці – поляку Мартіну Мрочеку в парі з танцівницею Ганною Пелипенко. А ось у 2017-му співачка перемогла в шоуконкурсі, правда вже в парі з Ігорем Кузьменко. Але без Влада Ями і тут не обійшлося – він був суддею.

Раніше ми писали, що Влад Яма висловився про раптову пропозицію від Могилевської та інтим з дружиною.

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Автор: Styler

Теги Новини України Наталя Могилевська
Styler
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