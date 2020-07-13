Саме натхнення: 50-річна Дженніфер похвалилася ідеальною фігурою в купальнику

Дженніфер Лопес показала, як весело провела сонячні вихідні. Співачка засмагала, насолоджувалася плаванням в басейні і спілкуванням із сім'єю. У своєму Instagram вона запостила відео, де сидить на плавальному колі у вигляді пончика. Дженніфер, ідеальна фігура якої ось вже який рік зводить з розуму прихильників, приміряла чорний суцільний купальник з принтом на грудях. Волосся вона зібрала в пучок на потилиці, а з аксесуарів їй вистачило сонцезахисних окулярів. Довгі стрункі ноги, точені руки та пишні форми красуні стали головною прикрасою ролика. І справжнім натхненням для полідовувачів зірки.

Дженніфер показала, як провела вихідні (відео: instagram.com/jlo)

«Вау», «Гаряча матуся», «Ти досконала», «Як можна бути такою красивою», «Ти неймовірна», «Чудова», – пишуть фанати вічно молодої красуні. Також днями Дженніфер продемонструвала фото з колумбійським співаком Малумою – пара готується до спільного виступу. Нагадаємо, раніше артисти вже багато раз співпрацювали. В минулому році вони навіть зіграли в кіно. У комедії «Одружуйся на мені» 26-річний музикант зіграв коханого Лопес. За сюжетом героїня Лопес – поп-співачка, яка незадовго до весілля дізнається про зраду свого нареченого, якого грає Малума, з її помічницею. Після цього зірка виходить на сцену і в серцях вибирає випадкового чоловіка, який стане її чоловіком замість зрадника. Ним виявився простий вчитель математики (Оуен Уїлсон).

Дженіфер Лопес і Малума (фото: instagram.com/jlo)

Коли фільм вийде в прокат, поки що неясно. Але судячи з кількості захоплених коментарів під загальними знімками пари, він явно буде мати успіх. На фото Дженніфер приміряла золотистий топ, який відкриває її розкішні груди, а також облягаючі штани. Виглядає співачка спокусливою і як завжди повною енергії. Хлопець приміряв костбм з принтом. Зрозуміло, фанати не стали мовчати, засипавши обох компліментами.