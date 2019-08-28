Сама чарівність: Ольга Фреймут вразила витонченою фігурою в облягаючих штанях

Телеведуча активно знімається у новому шоу "Роман з Ольгою"
Ольга Фреймут досить довгий час не радувала шанувальників новими "творчими викликами". А також стильними образами, які демонструють тонке відчуття стилю української телеведучої. Нарешті, багатотисячна армія прихільників Фреймут дочекалася від своєї улюблениці новин. Ольга активно знімається в новому проекті на телеканалі "Інтер", який телеглядачі зможуть побачити вже цієї осені - у вересні!
На своїй сторінці в мережі instagram Фреймут активно публікує бекстейдж-фото зі зйомок. При цьому Ольга зазначила, що нове шоу буде називатися "Роман з Ольгою". Вийшла кумедна гра слів. Справа в тому, що співведучого Фреймут звати Роман Кадемін - ведучий телеканалу "Інтер".
Так, Фреймут показала відразу два ультрастильных образи з насиченого робочого дня.
На першому фото Ольга позує в дуже романтичному і ніжному образі. На Ользі - зелена спідниця-плісе довжини міді. Образ доповнює вільна блуза з флористичним принтом, також зеленого кольору. На ніжках - білі туфлі на шнурівці.
Стильно Ольга Фреймут на зйомках нового шоу "Роман з Ольгою" (фото: instagram.com/freimutolia)
Також Ольга показала більш детально свій яскравий макіяж, в центрі якого - жирні стрілки. Також макіяж зроблений з акцентом на губи ніжно-персикового відтінку.
Фото: instagram.com/freimutolia
Крім того, у себе в розділі сторіз Фреймут опублікувала фото ще одного не менш розкішного і ефектного образу. Тільки на цей раз - більш ділового.
Ольга позує в чорних брюках-кльош, які у всій красі демонструє ідеальні форми телеведучої. Заправлена в брюки блуза бежевого відтінку, з довгими рукавами і коміром на шнурівці. Волосся Фреймут розпущене і спадає великими пасмами на плечі.
Також на фото з Ольгою позує і її співведучий Роман Кадемін.
Стильно Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
"Програма про стосунки "Роман з Ольгою", вересень", - лаконічно підписала одне з фото Ольга.
А ось шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її перший образ.
Скріншот коментарів: instagram.com/freimutolia
Нагадаємо, раніше Фреймут умилила рідкісним фото чоловіка з дітьми. Телеведуча опублікувала дуже зворушливе фото, на якому дочка ніжно обіймає тата. Тоді Фреймут підписала знімок: "Моя любов".