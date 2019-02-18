Найстильніша: Дорофєєва схвилювала мережу новим весняним образом

Надя Дорофєєва викликала захват своїх шанувальників
http://www.rbc.ua/rus/lite/moda/chernyy-lebed-nadya-dorofeeva-vzbudorazhila-1550480190.html
Популярна співачка Надя Дорофєєва порадувала своїх шанувальників весняним образом. Артистка виставила нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.
На фотографії Надя ширяє в повітрі в порваних синіх джинсах, білих кросівках, кремовій толстовці і білій курточці.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Шанувальники співачки оцінили її новий образ і залишили захоплені коментарі.
"Ти супер", - написала користувач мережі.
"Дуже мила", - зазначила zaisan_kh.
"Надя, ти просто красуня", - прокоментувала l_e_r_a.101.
"Ох, яка красуня",- написала _facts_dodo_.
"За останніми даними хочу оголосити, що Надя найстильніша на планеті", - зазначила _v_a_l_e_r_i_a_l_e_r_a_.
"Чарівна красуня", - написала mariia_martseniuk.
"Дуже мило. Надя завжди супер", - прокоментувала malyshka.iulia.
"А, я померла від цієї красуні", - зазначила svremiai.
"Класно виглядаєш, мені подобатися, поважаю і ціную, підтримую", - написала kuban334.
"Надя, ти найкраща. Ти мене надихаєш. Я тебе дуже сильно люблю. Ціную твоє старання. І бажаю більше відпочинку",- прокоментувала _brovary_fk_vis_.
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва розбурхала мережу образом "брутальної пацанки".
Раніше повідомлялося про те, що Lite вибирав найкращий образ Дорофєєвої на Тижні моди в Нью-Йорку.