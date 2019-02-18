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Найстильніша: Дорофєєва схвилювала мережу новим весняним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.02.2019 - 22:53
Найстильніша: Дорофєєва схвилювала мережу новим весняним образом
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва викликала захват своїх шанувальників

http://www.rbc.ua/rus/lite/moda/chernyy-lebed-nadya-dorofeeva-vzbudorazhila-1550480190.html

Популярна співачка Надя Дорофєєва порадувала своїх шанувальників весняним образом. Артистка виставила нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії Надя ширяє в повітрі в порваних синіх джинсах, білих кросівках, кремовій толстовці і білій курточці.

Найстильніша: Дорофєєва схвилювала мережу новим весняним образом

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Шанувальники співачки оцінили її новий образ і залишили захоплені коментарі.

"Ти супер", - написала користувач мережі.

"Дуже мила", - зазначила zaisan_kh.

"Надя, ти просто красуня", - прокоментувала l_e_r_a.101.

"Ох, яка красуня",- написала _facts_dodo_.

"За останніми даними хочу оголосити, що Надя найстильніша на планеті", - зазначила _v_a_l_e_r_i_a_l_e_r_a_.

"Чарівна красуня", - написала mariia_martseniuk.

"Дуже мило. Надя завжди супер", - прокоментувала malyshka.iulia.

"А, я померла від цієї красуні", - зазначила svremiai.

"Класно виглядаєш, мені подобатися, поважаю і ціную, підтримую", - написала kuban334.

"Надя, ти найкраща. Ти мене надихаєш. Я тебе дуже сильно люблю. Ціную твоє старання. І бажаю більше відпочинку",- прокоментувала _brovary_fk_vis_.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва розбурхала мережу образом "брутальної пацанки".

Раніше повідомлялося про те, що Lite вибирав найкращий образ Дорофєєвої на Тижні моди в Нью-Йорку.

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