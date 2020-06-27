Сама ніжність: чуттєва Каменських в одному халаті показала, що зайнялася на світанку

Співачка показала, як починає ранок
Настя Каменських звикла рано вставати. Вона зізнається, що лягає близько 9 вечора, щоб піднятися з сонячними променями – так співачці вдається зробити масу справ протягом дня і все встигнути! Артистка вирішила поділитися літнім ранковим фото в променях висхідного ласкавого сонця і показати, як починається її ранок. Настя позує на терасі свого заміського будинку, розташувавшись на шезлонгу.
Зірка одягнена в білий халатик з натуральної тканини, який дозволив їй оголити стрункі ніжки. Вона обняла коліна і трохи подалася вперед. Ні грама макіяжу на обличчі і ніжний погляд в камеру надають світанвому кадру ообую ніжність і чуттєвість.
"Магія сонця", - підписала іспанською фото Настя, адже вона серйозно вивчає цю мову і не тільки співає, але вже і чудово розмовляє на ній.
Настя Каменських показала ніжне ранкове фото (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники були підкорені ніжним фото своєї улюблениці і не шкодували компліментів.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Потап і Настя Каменських показали щасливий сімейний ранок вдома і навчили, як правильно починати день.
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Автор: Lite