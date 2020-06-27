Сама ніжність: чуттєва Каменських в одному халаті показала, що зайнялася на світанку

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала, як починає ранок

Настя Каменських звикла рано вставати. Вона зізнається, що лягає близько 9 вечора, щоб піднятися з сонячними променями – так співачці вдається зробити масу справ протягом дня і все встигнути! Артистка вирішила поділитися літнім ранковим фото в променях висхідного ласкавого сонця і показати, як починається її ранок. Настя позує на терасі свого заміського будинку, розташувавшись на шезлонгу.

Зірка одягнена в білий халатик з натуральної тканини, який дозволив їй оголити стрункі ніжки. Вона обняла коліна і трохи подалася вперед. Ні грама макіяжу на обличчі і ніжний погляд в камеру надають світанвому кадру ообую ніжність і чуттєвість.

"Магія сонця", - підписала іспанською фото Настя, адже вона серйозно вивчає цю мову і не тільки співає, але вже і чудово розмовляє на ній.

Настя Каменських показала ніжне ранкове фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники були підкорені ніжним фото своєї улюблениці і не шкодували компліментів.

Ти наша королева краси

Така ніжна

Сама сама мила

Красива

Така милашка

Сексуальне ранок

Дуже гарно

Ви такі красиві, так гарно відпочиваєте, ви така молодчинка, так талановито співаєте, займаєтесь спортом, гарно готуєте, викладаєте неймовірні фото та відео, ви такі стильні, у вас так багато модних речей,ви як супер модель дуже красиві

Прекрасна

Милашество

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап і Настя Каменських показали щасливий сімейний ранок вдома і навчили, як правильно починати день.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite