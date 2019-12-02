Найкрасивіша на вечірці: дочка Олі Полякової зірвала овації фото у вечірній сукні

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша позувала в компанії хлопців-однолітків і подруги

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша, зовні дуже схожа на свою знамениту маму - дівчинці не раз повідомляли про це шанувальники співачки. Вона також збираэться пов'язати своє життя з шоу-бізнесом, цікавиться музикою і співає (до речі, дівчинка навіть виступила на дні народження Лесі Никитюк і подарувала їй кавер пісні Ріанни). Крім того, Маша активно займається модельним бізнесом і бере участь у фотосетах. Вона охоче ділиться з підписниками в Instagram кадрами і яскравими моментами з повсякденного життя. Так, Маша оубликовала касочный знімок у вечірньому платті, на якому позує в компанії друзів. Знімок був зроблений цим літом.

Дівчина одягнулася в довге блискуче плаття в підлогу з пікантним розрізом . Вона позує разом з подругою в коктейльному вбранні з пір'ям і двома хлопчиками-підлітками в строгих костюмах. Знімок вийшов живим і емоційним.

Маша доповнила святковий лук босоніжками на вискихпідборах, красиво уклала волосся і зробила ефектний макіяж.

Маша Полякова з друзями (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Я була однією з найкрасивіших дівчаток на всіх вечірках", - зізналася натхненна Маша.

Коментатори тут же почали обговорювати образ дівчини і вкотре згадали про її маму і їх схожість.

Ви так схожі з Олею, красуні

Машуля, ти шикарна!

Машуня, фото – вогонь

Так і є, не соромся своєї краси, і не парся на рахунок хейтеров

Машка найкрасивіша

З такою мамою ти завжди найкрасивіша

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової, Маша розохотила мережу питанням про кохану людину.