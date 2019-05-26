"Сама серйозність": дочка Полякової в пишному вбранні похвалилася фото з показу

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юна красуня порадувала кумедним фото з закулісся

Старша дочка Олі Полякової, Маша, дуже схожа на маму не тільки зовні, але і амбіціями, а також талантами. Дівчинка точно знає, що пов'яже своє життя з творчою професією і, можливо, шоу-бізнесом. Вона співає, танцює, займається спортом і навіть бере участь у показах. Наприклад, у поточному і минулому році вона виходила на подіум під час київського Тижня дитячої моди Junior Fashion Week. Схоже, подорож дочки співачки по світу модельного бізнесу триває і вона готова підкорювати нові врешины! В instagram-сториз Маша опублікувала фото з-за лаштунків показу, щоправда, не уточнила якого саме.

Юній моделі вже встигли зробити легкий макіяж з акцентом на виразні очі. Вона одягла сукню глибокого синього кольору без рукавів з пишною спідницею з безліччю оборок.

Маша прийняла цікаву позу і залишила оригінальний підпис. Вона стоїть боса на підлозі, підтримуючи руками довгий поділ вбрання. Волосся доньки артистки гладко зачесане назад.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Сама серйозність перед показом", - повідомила вона в підписі до смішного знімку, натякаючи, що зовсім не сумує на бекстейджі.

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової, 14-річна Маша Полякова, познайомила підписників з новим членом сім'ї. Ним виявилося миле пухнасте цуценя породи Померанський шпіц, якого дівчинка назвала "Тіною".

До речі, у Маші Полякової з'явився юний бойфренд, з яким вона почала зустрічатися під час відпочинку з сім'єю в Єгипті. З Максимом дочка співачки знайома з першого класу, але пізніше хлопчик перейшов в інший навчальний заклад, але на екзотичному курорті між юними закоханими пробігла іскра, і вони вирішили почати відносини.

Також дочки Олі Полякової разом з мамою похвалилися стильними вишиванками і показали фотосет в національних вбраннях.