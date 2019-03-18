Сама ніжність: Віка з НеАнгелів задумливо пройшлася по узбережжю Маріуполя в стильному кардигані

На цей раз Віка позує в звичайному повсякденному образі, а не в купальнику або розкішній сукні
Віка Смеюха – одна з солісток популярної групи "НеАнгели – поділилася з шанувальниками закадром свого насиченою гастрольного життя. Так, Смеюха зазначила, що нещодавно відвідала Маріуполь з виступом. При цьому в південному місті співачка не змогла відмовити собі в задоволенні пройтися по місцевій набережній і помилуватися невеликими хвилями Азовського моря.
До речі, перед своєю робочою поїздкою Віка встигла відпочити під жарким сонцем Балі, де показала апетитні форми у відкритому бікіні.
А ось для спокійної прогулянки в Маріуполі Віка з НеАнгелів вибрала досить стильний образ. На Вікторії – чорно-білий в'язаний кардиган з різними "зимовими" візерунками. Свій образ Смеюха доповнила чорним светром під горло, спортивними штанами, а також зручними уггі.
"Гастрольне життя може йти за двома сценаріями. Перший - сон. Другий – прогулянка. У Маріуполі не змогла відмовитися від другого #море #Маріуполь #концерт" – підписала цілу серію фотографій українська виконавиця.
Віка Смеюха в Маріуполі (фото: instagram.com/vikanablack)
Шанувальники Віки поспішили прокоментувати її нові фото:
Віка Смеюха в Маріуполі (фото: instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, раніше Слава Камінська показала, як виглядала в дитинстві. Співачка зізналася, що дуже сильно комплексувала.
Також Камінська поділилася "чесним" фото в купальнику, на якому добре видно її фігуру.