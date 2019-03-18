Сама ніжність: Віка з НеАнгелів задумливо пройшлася по узбережжю Маріуполя в стильному кардигані

На цей раз Віка позує в звичайному повсякденному образі, а не в купальнику або розкішній сукні

Віка Смеюха – одна з солісток популярної групи "НеАнгели – поділилася з шанувальниками закадром свого насиченою гастрольного життя. Так, Смеюха зазначила, що нещодавно відвідала Маріуполь з виступом. При цьому в південному місті співачка не змогла відмовити собі в задоволенні пройтися по місцевій набережній і помилуватися невеликими хвилями Азовського моря.

До речі, перед своєю робочою поїздкою Віка встигла відпочити під жарким сонцем Балі, де показала апетитні форми у відкритому бікіні.

А ось для спокійної прогулянки в Маріуполі Віка з НеАнгелів вибрала досить стильний образ. На Вікторії – чорно-білий в'язаний кардиган з різними "зимовими" візерунками. Свій образ Смеюха доповнила чорним светром під горло, спортивними штанами, а також зручними уггі.

"Гастрольне життя може йти за двома сценаріями. Перший - сон. Другий – прогулянка. У Маріуполі не змогла відмовитися від другого #море #Маріуполь #концерт" – підписала цілу серію фотографій українська виконавиця.

Віка Смеюха в Маріуполі (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники Віки поспішили прокоментувати її нові фото:

"Чарівна"

"Молодець, що обрала тепле Азовське море!"

"Яка гарна"

"Місто, в якому я виросла)))) скучаю дуже! Дякую за ці фото!"

"Ооо, Кирилівка,знайоміий курорт, від моєї батьківщини (Мелітополь) 70км) приїжджайте ще"

"Що б ви розуміли на задньому фоні не гори, а відходи металургійного виробництва - шлаки, які роками не утилізували і утворилася величезна насип Шлаку!!! Ще років 10 і буде нова Ай-Петрі А що - на фотках ніби непогано"

Віка Смеюха в Маріуполі (фото: instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська показала, як виглядала в дитинстві. Співачка зізналася, що дуже сильно комплексувала.

Також Камінська поділилася "чесним" фото в купальнику, на якому добре видно її фігуру.