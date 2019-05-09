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Сама грація: Катерина Кухар зачарувала витонченою фігурою на відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.05.2019 - 18:24
Сама грація: Катерина Кухар зачарувала витонченою фігурою на відпочинку
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина з чоловіком відпочиває у Греції

Прима-балерина Національної опери України, актриса і суддя проекту Танці з зірками Катерина Кухар регулярно ділиться з шанувальниками новинами зі свого життя, а також фотографіями з репетицій, виступів і подорожей. Зараз співачка разом з чоловіком і колегою Олександром Стояновим вирушила на заслужений відпочинок в сонячну Грецію і показала ефектне фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку 37-річна Кухар зображена на тлі морського заходу, позуючи в темно-зеленому халаті і затишних тапочках замість пуантів. При цьому вона прийняла красиву балетну позу, а її розпущене волосся злегка майорить на вітрі.

У підписі до публікації артистка розповіла, що залишилася в захваті від готелю, а от погода в Греції не дуже порадувала.

Сама грація: Катерина Кухар зачарувала витонченою фігурою на відпочинку

Фото: Катерина Кухар в Греції (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Велике спасибі готелю за привітний і теплий прийом, за бездоганне ненав'язливе обслуговування 24 години на добу, вишколений персонал. Це був не тільки luxury відпочинок, але і незабутній гастрономічний тур. Всі ресторани готельного комплексу запросто могли б претендувати на зірки Мішлен. Вишуканість інтер'єру і приємний аромат, що супроводжує тебе абсолютно скрізь (що для мене дуже важливо). З погодою нам звичайно не дуже пощастило(( Було дуже вітряно і прохолодно, але....)) я вперто боролася з вітром, подумки розганяючи хмари, намагаючись отримати хоч трохи вітаміну D! Так як готель новий і тільки відкрився, і ми потрапили в період міжсезоння, людей в готелі практично не було, що не могло не радувати, і складалося враження, що "навколо тебе весь світ кружляє!" - поділилася враженнями Катерина.

Фолловери балерини навперебій захоплюються її витонченою фігурою і граціозністю, яку вона демонструє буквально на кожному фото.

  • "Чарівна й легка, як завжди"
  • "Божественно красива!"
  • "Сама грація"
  • "Красуня"
  • "Дуже рада за Вас, Катя"
  • "Катерина, як добре, що Ви відпочили в такому затишному і комфортному місці!"
  • "Божественна Краса!!!"
  • "Красива, мила, прекрасна"

Нагадаємо, чарівна балерина Катерина Кухар розбурхала мережу постільним фото з Греції.

Раніше зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатиком.

Ми також писали, що Катерина Кухар зачарувала образом в довгій невагомій сукні.

Надя Дорофєєва в купальнику схвилювала мережу сексуальними вигинами Чарівна Катерина Кухар розбурхала мережу постільним фото з Греції
Новини України отдыхКатерина Кухарбалерина
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