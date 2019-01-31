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Сама елегантність: Меган Маркл вийшла у світ в чорному пальто від Givenchy

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2019 - 18:24
Сама елегантність: Меган Маркл вийшла у світ в чорному пальто від Givenchy
Меган Маркл (фото: twitter.com/CarolynDurand)

Герцогиня Сассекская з'явилася на людях в пальто, в якому її бачили восени минулого року

Меган Маркл, незважаючи на цікаве положення, продовжує виконувати королівський протокол і виходити в світ з робочими візитами. Так, 31 січня герцогиня Сассекська відвідала Асоціацію університетів Співдружності, патроном якої на початку цього року її призначила сама Єлизавета II, зробивши таким чином, своєю спадкоємицею. Про це повідомляє Daily Mail.

Меган вийшла у світ в чорному пальто від Givenchy, яке, до речі, вона одягла вдруге – вперше в лаконічному верхньому одязі від відомого Будинку моди вона з'явилася восени минулого року на заходах з нагоди Дня пам'яті.

Сама елегантність: Меган Маркл вийшла у світ в чорному пальто від Givenchy

Меган Маркл (фото: twitter.com/CarolynDurand)

Також на дружині принца Гаррі була чорна сукня і бежеві класичні туфлі на високому каблуці, що в її положенні носити вкрай не бажано.

Сама елегантність: Меган Маркл вийшла у світ в чорному пальто від Givenchy

Сама елегантність: Меган Маркл вийшла у світ в чорному пальто від Givenchy

Меган Маркл (фото: twitter.com/CarolynDurand)

Під час візиту герцогиня Сассекская зустрілася з керівництвом і студентами, щоб обговорити роль вищої освіти у вирішенні глобальних і гострих проблем, таких як торгівля людьми, гендерна рівність і зміна клімату.

Сама елегантність: Меган Маркл вийшла у світ в чорному пальто від Givenchy

Меган Маркл (фото: twitter.com/CarolynDurand)

Асоціація університетів Співдружності - найстаріша в світі міжнародна освітня мережею, яка включає в себе близько 500 вищих навчальних закладів.

Раніше квітуча Меган Маркл вирушила з офіційним візитом в лондонський Королівський національний театр, патроном якого нещодавно стала. Під час зустрічі вона поспілкувалася з акторами і учнями театру, а також взяла участь у майстер-класі.

До речі, чоловік герцогині Сассекської, принц Гаррі не послухався її застережень  і відправився в один з пивних барів всупереч заборонам дружини. Його бачили в одному з лондонських пабів, куди він ходив з Меган Маркл ще до заміжжя.

Відео: РБК-Україна

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