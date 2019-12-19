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"С - стабільність": Єфросиніна потроллила сина в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.12.2019 - 15:55
"С - стабільність": Єфросиніна потроллила сина в мережі
Маша Єфросиніна (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зірка пожартувала над своєю дитиною, яка фанатіє від поліцейських

Знаменита українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка є справжньою модною іконою завдяки демонстрації стильних луків на світських заходах, пожартувала над своїм п'ятирічним сином Сашком, який постійно ходить в одному й тому самому костюмі.

Справа в тому, що хлопчик пристрастно ставиться до поліцейських і, судячи з усього, хоче сам стати правоохоронцем. За словами Єфросиніної, її дитина вибрала в якості новорічного костюма вбрання поліцейського, їздить в цьому одязі в подорожі і ходить зі зірковою мамою на заходи.

Маша в черговий раз продемонструвала це, виклавши фото, зроблене на одному з недавніх столичних івентів.

У кадрі можна побачити 40-річну зірку в елегантному бордовому костюмі з відкритими плечима. Доповнив образ клатч в тон і лаконічні прикраси. Син же був у незмінній поліцейській формі.

"С - Стабільність", - потролила мати сина.

&quot;С - стабільність&quot;: Єфросиніна потроллила сина в мережіМаша Єфросиніна з сином (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зазначимо, що Маша Єфросиніна не дуже часто балує багатотисячну армію шанувальників сімейними фото, особливо зі старшою дочкою Наною і чоловіком (бізнесмен Тимур Хромаєв). А от молодший син Саша з задоволенням з'являється в блозі зіркової мами. Зазначимо, що 25 серпня хлопчикові виповнилося 5 років. При цьому телеведуча неодноразово повторювала в різних інтерв'ю, що Саша - дуже товариський хлопчик, його не лякають незнайомі люди і він дуже артистичний. Тому він не проти "публічності" в блозі мами.

Не так давно вона розмістила знімок сина в новорічному костюмі - і це знову була поліцейська форма. А днями Єфросиніна розповіла про похід з сином до поліцейських.

&quot;С - стабільність&quot;: Єфросиніна потроллила сина в мережі

Маша Єфросиніна з сином (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

&quot;С - стабільність&quot;: Єфросиніна потроллила сина в мережі

Син Маші Єфросиніної (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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