"З першою леді": Юрій Горбунов порадував шанувальників рідкісним селфі

Юрій Горбунов також став одним з десяток зіркових гостей грандіозного концерту MONATIKа, який масштабно відбувся 2-го червня на НСК "Олімпійський". Подивитися круте шоу прийшли тисячі людей, серед яких – ціла плеяда українських селебрітіс. При цьому знаменитості також були не проти ділитися з шанувальниками різними фото, відео, стрімами з концерту. А також робити один з одним масу спільних фото і селфі - куди ж без цього.

Не став винятком і Юрій Горбунов. До речі, український телеведучий, відомий своєю любов'ю до селфі. Чоловік Каті Осадчої не пропускає зайвої можливості залишити фото на пам'ять зі своїми зірковими колегами та друзями. Так, в спеціальній віп-ложі на стадіоні "Олімпійський" під час концерту MONATIKа Горбунов зустрів Олену Кравець – фронт-вумен жіночого "Кварталу 96".

При цьому своє селфі Горбунов супроводив тонким гумором:

"З Першою Леді Кварталу!" – гуморить Горбунов.

Юрій Горбунов та Олена Кравець (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники Горбунова також поспішили прокоментувати його нове фото:

"Юра, тримай себе в руках))"

"Олена – неймовірна жінка"

"Підколов так підколов))"

"Позитивчики"

"Посмішка Олени - чарівність суцільна"

"Лєночка, ви супер! Ви – справжня актриса"

Ну що, загальне фото з Оленою Кравець тепер поповнить "селфі-колекцію" Горбунова.

Юрій Горбунов та Леся Нікітюк (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Горбунов та Лілія Ребрик (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

З Катею Осадчою і Олею Поляковою на весіллі Потапа і Насті Каменських (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

З Тіною Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

І навіть з Михайлом Поплавським (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик і Юрій Горбунов заінтригували спільним проектом. Зазначимо, що відомі українські телеведучі також ще й актори театру і кіно!

Також супер-тато Горбунов показав, як проводить час з дворічним сином.