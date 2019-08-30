"З папою можна все": син Потапа похвалився найкращим відпочинком

Мльчик зізнався, що чудово проводить час
Потап разом з сином Андрієм від першого шлюбу з Іриною Горовий відправився на відпочинок у Грецію. Шанувальники репера стали жваво цікавитися, взяв продюсер в компанію свою дружину Настю Каменських. Але виявилося, що вона залишилася в Києві, де зараз інтенсивно освоює йогу. Потап невтомно публікує фото і відео свого відпочинку з сином в Intagram. До речі, компанію їм склали друзі репера і учасники його групи MOZGI разом зі своїми дітьми.
10-річний Андрій не упустив можливості похвалитися своїм насиченим відпочинком з крутим татом і опублікував спільне фото з ним на терасі готелю. Потап у білосніжній сорочці і фортах поклав руку на плече хлопчика, а той розслаблено позує поряд.
"З папою відпочинок найкращий!" - переконливо заявив хлопчик.
Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/potapchiq)
Репер тут же відреагував на слова сина: "І з мамою теж, але з татом можна все!"
Підписники Андрія почали жартувати на тему відпочинку з батьками і запевнили хлопчики – з татом йому дуже пощастило.
Скріншот коментарів
Потап за традицією розмістив в сторіз фото і відео з участю сина. Андрій розслабляється і грає на пляжі під наглядом батька, який не упускає можливості зробити з ним пару кадрів.
Фото: Син Потапа Андрій (instagram.com/realpotap)
Раніше Потап розчулив мережа знімком зі спортивним сином . Тато та хлопчик разом зіграли в теніс.