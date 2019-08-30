"З папою можна все": син Потапа похвалився найкращим відпочинком

Потап разом з сином Андрієм від першого шлюбу з Іриною Горовий відправився на відпочинок у Грецію. Шанувальники репера стали жваво цікавитися, взяв продюсер в компанію свою дружину Настю Каменських. Але виявилося, що вона залишилася в Києві, де зараз інтенсивно освоює йогу. Потап невтомно публікує фото і відео свого відпочинку з сином в Intagram. До речі, компанію їм склали друзі репера і учасники його групи MOZGI разом зі своїми дітьми.

10-річний Андрій не упустив можливості похвалитися своїм насиченим відпочинком з крутим татом і опублікував спільне фото з ним на терасі готелю. Потап у білосніжній сорочці і фортах поклав руку на плече хлопчика, а той розслаблено позує поряд.

"З папою відпочинок найкращий!" - переконливо заявив хлопчик.

Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/potapchiq)

Репер тут же відреагував на слова сина: "І з мамою теж, але з татом можна все!"

Підписники Андрія почали жартувати на тему відпочинку з батьками і запевнили хлопчики – з татом йому дуже пощастило.

Молодці

Красунчики

Красава, з татом

Тато вам не мама

Круті! Відпочиваємо в одному готелі. Приємно дивитися, як тато проводить час з сином

Клас! Молодці!

Скріншот коментарів

Потап за традицією розмістив в сторіз фото і відео з участю сина. Андрій розслабляється і грає на пляжі під наглядом батька, який не упускає можливості зробити з ним пару кадрів.

Фото: Син Потапа Андрій (instagram.com/realpotap)

Раніше Потап розчулив мережа знімком зі спортивним сином . Тато та хлопчик разом зіграли в теніс.