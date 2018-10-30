"З нетерпінням чекаємо": Притула і "Вар'яти-шоу" повертаються з гастролей із США (фото)

Колаж (РБК-Україна)

Концерти "Вар'яти-шоу" в Америці пройшли з успіхом

Учасники україномовного гумористичного проекту "Вар'яти-шоу" разом зі своїм керівником і засновником – шоуменом Сергієм Притулою останнім часом колесили по США з концертами. Однак тепер артисти повертаються додому в Україну. Цією новиною Сергій порадував своїх шанувальників в мережі за допомогою фото та поста на цю тему. Телеведучий опублікував в Instagram серію знімків, зроблених на березі Атлантичного океану.

На кадрах видно, як вся команда зробила пам'ятне фото про гастролях в Америці. На першому фото учасники "Вар'яти-шоу" просто позують на тлі океану, а на другому - Сергій Притула робить "традиційне селфи на тлі селфи".

Скріншот поста (instagram.com/siriy_ua)

А ось, що написав знаменитість в публікації: "Ми кинули монетки в хвилі Атлантичного океану, щоб ще коли-небудь повернутися з концертами в США. Спасибі @molokocompany за 6 чудових залів повних глядачів і неймовірне дозвілля моїх хлопців між концертами. Всім глядачам подяка за оплески, подарунки, любов і майже 5000 $, які ви після концертів приносили в гримерки на волонтерські потреби. Таким чином я привезу з Америки не лише 6К$ на реабілітаційний центр, але і на пару "тепликi в" :)))".

Фото: селфи на тлі селфи (instagram.com/siriy_ua)

"Вар'яти" пообіцяли відпочивати після поїздки всього кілька днів, а після продовжити творчий всеукраїнський тур. Перші виступи після повернення відбудуться на початку листопада в Херсоні і Одесі.

Фолловери, переглянувши серію фото, дуже зраділи цій новині і написали, що з нетерпінням чекають повернення своїх улюбленців на батьківщину.

А ще на Facebook Сергій Притула опублікував відео з тим як команда коміків з "Нового каналу" кидає монетки у води океану.

Ми кинули монетки у хвилі Атлантичного океану, щоб ще колись повернутися із концертами до США. Дякую MoLoKo за 6 чудових залів повних глядачів і за неймовірне дозвілля моїх хлопців між концертами. Усім глядачам дяка за оплески, подарунки, любов і майже 5000$, які ви після концертів приносили до гримерок на волонтерські потреби. Таким чином я привезу з Америки не тільки $6К на реабілітаційний центр, але й на пару "тєпліків":))). "Вар'яті" повертаються додому. Ми відпочинемо кілька діб і продовжимо наш всеукраїнський тур. Тепер вже в межах України;))). Першими на початку листопада будуть Херсон та Одеса. Ну а сьогодні о 19.00 на Новому каналі стартує новий сезон телеверсії "Вар'яті-шоу". Не пропустіть! Приємного перегляду! Опубліковано Сергієм Притулою - офіційною сторінкою Вівторок, 30 жовтня 2018 р.

Відео (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, ми писали про те, що Притула закликав молодь йти на вибори.

Як повідомлялося, раніше Сергій Притула відзначив, що маховик передвиборної кампанії вже набирає обертів і відверто висловився про майбутні вибори президента України.

Як ми писали, гуморист і волонтер Сергій Притула розповів українцям про витрачені кошти на потреби українських вояків у зоні ООС на Донбасі.

Відео: РБК-Україна