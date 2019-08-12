"З Крідом дещо було": Дорофєєва зважилася на відверті зізнання про особисте

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пвица призналась, в які моменти їй хотілося все кинути

Відео: YouTube-канал/DoDo VLOG

Надя Дорофєєва не тільки співачка, але ще й успішний відеоблогер. Виходу її роликів фани чекають з нетерпінням, тому кожен випуск дивляться з величезним інтересом. У новому влозі на своєму YouTube-каналі Надя вирішила спільно з популярним блогером Сашею Чистовою присвятити питань від шанувальників.

Співачка і її гостя зіграли в гру "було"-"не було". Вони піднімали відповідну табличку у відповідь на запитання від підписників і зробили чимало відвертих зізнань.

Надя розповіла, що у неї траплявся поцілунку на першому побаченні. Одного разу зірка відмовилася від поцілунку на камеру. Сталося це ще на початку її кар'єри в гурті "Время и Стекло", але в подробиці співачка вирішила не вдаватися.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ще в школі вона зустрічалася з одним хлопцем тоді, коли їй подобався інший. "У мене був наречений з дев'ятого класу, а я була в 8-му. Але мені подобався інший, його однокласник, він був крутіше мого хлопця, і я думала таким чином дістатися до того, який крутіший", - збентежено, але зі сміхом розповіла співачка.

Також артистка зізналася, що іноді у неї виникає бажання все кинути, але любов до своєї професії допомагає впоратися з власним миттєвим поривом.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Було в моменти, коли ти дуже втомився і починаєш хворіти від втоми, тобі здається, що ти багато працюєш. Але я так сильно люблю свою роботу, що потім усвідомлюю: це просто втома, тобі треба просто виспатися", - пояснила зірка.

Артистка просто обожнює чоловічий одяг – у ньому вона відчуває себе неймовірно комфорно.

"Обожнюю чоловічі речі. Брючні костюми, піджаки, джинси, худі сорочки", - з захопленням заявила Надя.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники не обійшли увагою і стосунки співачки з російським репером Єгором Крідом і чутки про їх поцілунку. Надя відверто зізналася: "З Кридом у мене дещо було, а саме – влог, фрагмент якого ми зняли, коли зустрілися в Лос-Анджелесі. Але поцілунку не було".

Виконавиця додала, що іноді відмовляє фанам у спільному фото, але відбувається це лише у тих випадках, коли прихильники ведуть себе надто нав'язливо і невиховано. Наприклад, наздоганяють на вулиці, несподівано хапають за плечі або будять в літаку і вимагають фото.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва здивувала розкішним подарунком для своєї колишньої підопічної з проекту "Голос. Діти".

Раніше Надя Дорофева звернулася з різкою промовою до недоброзичливців та хейтерів.