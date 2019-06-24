"З кожним днем затишніше": Микита Добринін з коханою показали нову квартиру

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Закохані активно облаштовують своє гніздечко

Головний герой 9-го сезону романтичного шоу Холостяк Микита Добринін таки знайшов на проекті свою любов в особі 20-річної киянки Даші Квіткової. Тепер, коли шоу закінчилося, пара з задовленням ділиться своєю історією кохання і розчулює фанів ніжними і пристрасними спільними фото в соцмережах.

Вони весь вільний час проводять разом і навіть обзавелися спільним житлом. Пара купила квартиру і зараз активно займається її облаштуванням. На своїй сторінці в Instagram Даша показала шанувальникам, як зараз виглядає їх сімейне гніздечко, а також розповіла, як все відбувалося.

Фото: обраниця Микити Добриніна Даша Квіткова показала їх будинок (instagram.com/kvittkova)

За словами дівчини, перші півтора місяці їм довелося жити в майже порожньому помешканні, проте це теж був цікавий досвід.

"Півтора місяці ми жили в порожній квартирі. Не було кухні, ми користувалися службами доставки і їли на коробці, уявляючи, що це наш стіл.

Поки ми чекали на приїзд нашої ідеальної ліжка, ми спали на матраці. Поки не було холодильника, ми купували продукти на один день або їхали в найближчу кав'ярню. Зараз ми створюємо нашу квартиру, обживаемо і заповнюємо її.

З'явилося ліжко, шафи, самий м'який диван у світі, кухня, на якій ми готуємо сніданки, душова і улюблений пухнастий килим, на який ми лягаємо і дивимося серіали. Вчора поїхали в Батлерс і винесли звідти 7 пакетів ніштяків для дому. Дуже багато м'яких подушок, які розкидали по підвіконнях. Море гарного посуду, стаканів, салатниць, графини, баночок під крупи і тд. Микиті дуже сподобалася декоративна голова Будди, яку ми теж забрали з собою. Далі були рушники і пухнастий килим для ванни. Найбільшою купівлею стала підлогова лампа, виглядає, як прожектор. Довго думали чи потрібна нам така, але не прогадали, скажіть?" - поділилася Квіткова.

Фото: обраниця Микити Добриніна Даша Квіткова показала їх будинок (instagram.com/kvittkova)

Кохана екс-Холостяка зазначила, що тепер в їх будинок дуже хочеться повертатися ввечері.



"Дуже пишаюся нами. З кожним днем наш будинок все затишніше, а нам хочеться повертатися в нього ще більше", - підсумувала Даша.

Фото: обраниця Микити Добриніна Даша Квіткова показала їх будинок (instagram.com/kvittkova)

Підписники поспішили запевнити, що вийшло дійсно дуже затишно, і побажали парі щастя в новому домі.

Дуже круто. За вами так приємно спостерігати

Любові вам і щастя в Вашому новому будинку

Бережіть свою любов

Я реально дуже рада, що ви разом. Тепер розумію, що по-іншому не могло і бути. Дуже молодці!

Стильно, розумники! дякую, що ділишся з нами)

Стильно, затишно і зі смаком. Щастя Вам у Вашому будинку!

Справді дуже затишно, а головне, відчувається, що в домі панує любов

Дуже подобається дивитися на вас ви такі круті ...

Блін ви такі класні. Щастя вам

Дуже класно! Молодці, затишок - це важливо)

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Холостяк 9 Микита Добринін з коханою розбурхали мережу жаркими пляжними фото.

Раніше Микита Добринін і Дарія Квіткова відверто розповіли про те, як розвивалися їхні стосунки, що відбувається в їх життя після шоу. Екс-Холостяк зізнався, що хоче кожен день прокидатися разом з коханою.

До речі, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова поділилася своїми секретами схуднення.