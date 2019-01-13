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"З днем народження, Монро!": головна травесті-діва України святкує 41-річчя

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2019 - 13:26
"З днем народження, Монро!": головна травесті-діва України святкує 41-річчя
Травесті-діва Монро (instagram.com/monritta/)

Користувачі соцмереж емоційно вітають улюбленицю

Сьогодні, 13 січня святкує свій день народження Монро - найзнаменитіша травесті-діва нашої країни. Їй виповнився 41 рік. Про це вона написала у Facebook і Instagram. Користувачі мережі емоційно вітають улюбленицю з святом.

&quot;З днем народження, Монро!&quot;: головна травесті-діва України святкує 41-річчя

Скріншот поста: facebook.com/monroe.diva

Монро іронічно написала про свій вік, що 4+1 - це 5, тобто найвищий бал, а вона завжди була хорошисткою.

Вона згадала минулий рік, який дав їй життєвий урок, показавши, що цей світ несправделивий.

&quot;З днем народження, Монро!&quot;: головна травесті-діва України святкує 41-річчя

Монро (фото: instagram.com/monritta/)

"З надією, вірою і вдячністю дивлюся в майбутнє. І продовжую любити життя! Невгамовна Монро", - підписала свій пост іменинниця.

Користувачі соцмереж щиро привітали дівчину зі святом, зазначивши, що в 41 життя тільки починається.

"Монрошенька.Зз днем народження! Залишайтеся завжди такою як є - розумною, дотепною, завзятою, з вогником в душі та очах, чарівною і душевної. Ви - натхнення для багатьох!", - пише raisaverbovetskaya.

&quot;З днем народження, Монро!&quot;: головна травесті-діва України святкує 41-річчя

Монро (фото: instagram.com/monritta/)

"З Днем Народження! Яскрава невгамовність", - вітає petro.sa.

"Вам ніколи не буде 41, а лише 2 рази по 20 і 1. З днем народження, Монро! Бажаю вам, щоб бажати було нічого, щоб у вас залишилися тільки мрії!", - бажає oleg_napolskiy.

&quot;З днем народження, Монро!&quot;: головна травесті-діва України святкує 41-річчя

Монро (фото: instagram.com/monritta/)

"Мої вітання. Бажаю побільше головних ролей в кіно і в житті. А календар бреше. Ну хто повірить в ці цифри!", - пише sstepyulia.

"З днем народження! Сама неймовірна, сама смілива і чарівна Монро! Будьте щасливі, любіть і будьте коханими!", - бажає sk.ksu.

&quot;З днем народження, Монро!&quot;: головна травесті-діва України святкує 41-річчя

Скріншот коментарів: facebook.com/monroe.diva

До речі, нещодавно травесті-діва Монро розповіла про незвичайну пригоду, що сталася з нею в новорічну ніч.

Раніше ми повідомляли про те, що шоу-вумен здивувала фоловерів незвичайним експериментом з кольором волосся.

Також ми публікували новину про те, як Кїм Кардашьян осоромилася на бродвейському шоу у занадто відвертому вбранні.

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