"Ржунимагу": Сергій Бабкін розсмішив подарунком дружині на 8 березня

Подарунки на свята для другої половинки музикант вибирає дуже незвичайні

Украинский певец Сергей Бабкин, семья которого считается примером для подражания в украинском шоу-бизнесе, никогда не обделяет вниманием свою супругу Снежану. Как настоящий романтик он посвящает ей трогательные строчки своих стихов, а еще они совместно занимаются спортом и имеют общие увлечения. Поэтому о подарке для любимой Сергей предпочитает позаботиться заранее.

"А вы уже определились с подарком на 8 марта? Я да", - написал артист на своей странице в Instagram под видео, в котором комично признался что же это будет за подарок.

Как видно Снежана застала его в врасплох вопросом о подарке, поэтому музыкант на секунду замешкавшись, решил разыграть целую сценку и раскрыть сюрприз.

"Сергей, скажите пожалуйста, Вы, как последний романтик современности уже решили, что подарите своей любимой Снежане на 8 марта? Какой сюрприз Вы уже приготовили?" - пародийно сам у себя взял интервью певец в манере телеведущей Кати Осадчей.

"Я подарю своей любимой Снежаночке фантастические полеты...в трубе", - рассмеявшись, сказал артист.

Подписчики Бабкина оценили чувство юмора кумира и похвалили за актерскую игру.

"Гон-гон-гон-гон!!!! Это прекрасно" - paldoshyn

"Когда @kosadcha вселилась незаметно" - rbh23

"ржунимагу"- elenochkaavakyan

"Смешные вы ребята!" - anna_krupkina0303

"Ох вы и ржачные" - khomasuridze_olga

"Геніально!" - tovaryshok

"Круто, талантливо Вы лучшая пара!" - urazik3

"Я в захваті" - mov07

"Полёты в трубе" - funkbassist_official

"И всё таки Сергей - Актёр, в первую очередь!)) Вот эта вот пауза перед ответом одна чего стоит!)))" - zlata_volkonsky

Напомним, что Сергей Бабкин показал необычные экстремальные развлечения вместе с женой Снежаной Бабкиной.

К слову, Сергей Бабкин похвастался идеальной растяжкой, показав одну ассану из йоги.