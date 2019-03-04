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"Ржунимагу": Сергій Бабкін розсмішив подарунком дружині на 8 березня


Подарунки на свята для другої половинки музикант вибирає дуже незвичайні

Украинский певец Сергей Бабкин, семья которого считается примером для подражания в украинском шоу-бизнесе, никогда не обделяет вниманием свою супругу Снежану. Как настоящий романтик он посвящает ей трогательные строчки своих стихов, а еще они совместно занимаются спортом и имеют общие увлечения. Поэтому о подарке для любимой Сергей предпочитает позаботиться заранее.

"А вы уже определились с подарком на 8 марта? Я да", - написал артист на своей странице в Instagram под видео, в котором комично признался что же это будет за подарок.

Как видно Снежана застала его в врасплох вопросом о подарке, поэтому музыкант на секунду замешкавшись, решил разыграть целую сценку и раскрыть сюрприз.

"Сергей, скажите пожалуйста, Вы, как последний романтик современности уже решили, что подарите своей любимой Снежане на 8 марта? Какой сюрприз Вы уже приготовили?"  - пародийно сам у себя взял интервью певец в манере телеведущей Кати Осадчей.
"Я подарю своей любимой Снежаночке фантастические полеты...в трубе", - рассмеявшись, сказал артист.

Подписчики Бабкина оценили чувство юмора кумира и похвалили за актерскую игру.

  • "Гон-гон-гон-гон!!!! Это прекрасно" - paldoshyn
  • "Когда @kosadcha вселилась незаметно" - rbh23
  • "ржунимагу"- elenochkaavakyan
  • "Смешные вы ребята!" - anna_krupkina0303
  • "Ох вы и ржачные" - khomasuridze_olga
  • "Геніально!" - tovaryshok
  • "Круто, талантливо Вы лучшая пара!" - urazik3
  • "Я в захваті" - mov07
  • "Полёты в трубе" - funkbassist_official
  • "И всё таки Сергей - Актёр, в первую очередь!)) Вот эта вот пауза перед ответом одна чего стоит!)))" - zlata_volkonsky

Напомним, что Сергей Бабкин показал необычные экстремальные развлечения вместе с женой Снежаной Бабкиной.

К слову, Сергей Бабкин похвастался идеальной растяжкой, показав одну ассану из йоги.

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