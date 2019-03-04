"Ржунимагу": Сергій Бабкін розсмішив подарунком дружині на 8 березня

Подарунки на свята для другої половинки музикант вибирає дуже незвичайні
Украинский певец Сергей Бабкин, семья которого считается примером для подражания в украинском шоу-бизнесе, никогда не обделяет вниманием свою супругу Снежану. Как настоящий романтик он посвящает ей трогательные строчки своих стихов, а еще они совместно занимаются спортом и имеют общие увлечения. Поэтому о подарке для любимой Сергей предпочитает позаботиться заранее.
"А вы уже определились с подарком на 8 марта? Я да", - написал артист на своей странице в Instagram под видео, в котором комично признался что же это будет за подарок.
Как видно Снежана застала его в врасплох вопросом о подарке, поэтому музыкант на секунду замешкавшись, решил разыграть целую сценку и раскрыть сюрприз.
"Сергей, скажите пожалуйста, Вы, как последний романтик современности уже решили, что подарите своей любимой Снежане на 8 марта? Какой сюрприз Вы уже приготовили?" - пародийно сам у себя взял интервью певец в манере телеведущей Кати Осадчей.
"Я подарю своей любимой Снежаночке фантастические полеты...в трубе", - рассмеявшись, сказал артист.
Подписчики Бабкина оценили чувство юмора кумира и похвалили за актерскую игру.
Напомним, что Сергей Бабкин показал необычные экстремальные развлечения вместе с женой Снежаной Бабкиной.
К слову, Сергей Бабкин похвастался идеальной растяжкой, показав одну ассану из йоги.