Руда бестія: Слава з НеАнгелів засвітила шикарний бюст в купальнику "під леопард"

Слава Камінська часу дарма на відпочинку не втрачає. Нагадаємо, що солістка поп-групи НеАнгели вирушила з чоловіком (пластичний хірург Едгар Камінський) на відпочинок в США. Так, співачка прогулялася по Нью-Йорку, біля океану, зробила десятки яскравих фото в стильних образах, побувала в парку розваг і т. д. Не обійшла стороною Камінська і "питання купальників".

На своїй instagram-сторінці Слава опублікувала дійсно "гаряче фото", на якому позує хоч і в закритому, але від цього не менш провокаційному купальнику з леопардовим принтом. При цьому в купальника вельми пікантний глибокий виріз в області декольте. Через що видно ідеальні груди солістки НеАнгелів.

Слава однією рукою тримає на потилиці руде волосся, інший – поправляє сонцезахисні окуляри з червоними склом.

"ёлочку вам в ленту" – зухвало підписала знімок 34-річна Камиснкая.

Гаряча Слава Камінська в купальнику (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники співачки не змогли пройти повз такого фото, засипавши улюбленицю коментарями:

Богиня!

О боги!!!!! Какая вы, ух какая!

Шикарная рыжая бестия)

Телочку в леопарде)

Как же вам идёт леопард!

Телочка что надо! Эдгару повезло. Звезда!

Ракета)

Славочка! Я Вас очень жду в Тель-Авиве)

Красотка!!! Лео очень модный в этом сезоне)

Нагадаємо, що раніше Віка з НеАнгелів з'явилася в образі нареченої. Група готує своїм прихильникам новий кліп на нову пісню "Удари".

Також нагадаємо, що до цього Слава трохи здивувала своїх шанувальників і "нарвалася" на хвилю неоднозначних коментарів. Так, Камінська опублікувала фото, на якому показує результат своєї дієти. При цьому багато фанів співачки підкреслили, що вона занадто схудла.