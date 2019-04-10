Ось це інтрига! Віка з НеАнгелів з'явилася в образі нареченої (відео)

Віка Смеюха

Шанувальники НеАнгелів з нетерпінням чекають презентації кліпу

Віка Смеюха заінтригувала прихильників поп-групи НеАнгели коротким відео-тизером. Примітно, що у відео Віка з'являється... в образі нареченої. В білій сукні, з фатою, зачіскою. І навіть в ЗАГСі!

Наголошується, що НеАнгели готують своїм фанам новий довгоочікуваний кліп. І обіцяють, що презентація відбудеться вже через пару днів. А поки що доводиться задовольнятися тільки тизерами, одним з яких на своїй instagram-сторінці і поділилася Віка. Кліп буде знято на нову пісню під назвою "Удари".

"Чекаєте? Вже дуже скоро", - інтригує Смеюха.

Проте, навіть по коротким моментам бачимо, що сюжет кліпу – драматичний. Героїня Віки вибігає заплакана з залу одружень. Далі ми бачимо героїню Слави Камінської, яка також сумує, прогулюючись по даху одного зі столичних будинків вночі.

Відео: instagram.com/vikanablack

Шанувальники Вікі і групи поспішили прокоментувати тизер:

З нетерпінням!

Вах, інтригуюче!

Так!!! Дуже чекаю!!

Нестерпно чекати вже!

Ну коли вже??

На сторінці групи НеАнгели в соцмережах також можна подивитися деякі кадри з нового кліпу.

Слава Камінська в образі для кліпу "Удари" (фото: instagram.com/neangely.official)

Нагадаємо, що поки шанувальники колективу чекають презентації нового кліпу "Удари", Слава Камінська вирушила на відпочинок до США. Зокрема, солістка поп-групи показує яскраві моменти з Нью-Йорка. На одному з останніх знімків Слава з чоловіком зробили миле фото на тлі Вежі Трампа – однією із знакових пам'яток "великого яблука".

А до цього Слава трохи здивувала своїх шанувальників і "нарвалася" на хвилю неоднозначних коментарів. Так, Камінська опублікувала фото, на якому показує результат своєї дієти. При цьому багато фанів співачки підкреслили, що вона ж занадто схудла.