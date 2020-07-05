Рве шаблон: Лілія Ребрик розсекретила майбутню професію дочки і зачарувала family look

Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча розповів про свою дитячу мрію

Лілія Ребрик –розуміюча і мудра мама, яка виховує дочок Діану і Поліну в любові та повазі, вона намагається бути для дівчаток прикладом і подругою. Ведуча відверто розмовляє з шанувальниками в Instagram про свої методи виховання і ділиться емоціями і переживаннями, намагаючись бути максимально відкритою та відвертою. Так, ведуча вирішила поговорити про дитячі мрії.

Теледіва опублікувала щасливе сімейне фото зі своїми донечкаами, в черговий раз продемонструвавши family look. Мама та дівчатка вбралися в комплекти з майками і шортами білого кольору з чорно-сірим принтом.

"Вчіть своїх дітей мріяти! Плекайте їхнє бажання мріяти, підтримуйте їхні мрії - так розвивається фантазія, так вони вчаться досягати цілей і якщо ви не принижуєте їхніх мрій, то саме так стаєте ще ближчими. Ваша дитина хоче полетіти в космос?! Будь ласка! Хай читає якомога більше інформації, хай тренує свої тіло і мозок! Повірьте, потім ця мрія обов'язково трансформується у реальнішу! Хоча, а, може, й справді полетить?! Наприклад, моя Діана мріє стати... ветеринаром! Рве шаблони. Даремно думаєте, що в родині танцівника та акторка діти обов'язково підуть по їхніх стопах (хоча задатки в неї є для обох професій ). Альо я підтримую її прагнення зверни свій шлях. Наприклад, плануємо спільний візит до притулку тварин, абі Діана ближче познайомилася з професією, про яку мріє, і знала про неї якомога більше", - поділилася планами теледіва.

Лілія Ребрик з доньками показала индентичные образи на природі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія розповіла про свої прагненнях. Виявилося, вона хотіла бути зовсім не актрисою або ведучою.

"А я мріяла бути директором універмагу, мої батьки терпляче чекали, коли я переросту це своє бажання! Та при цьому жодного разу не принизили моєї мрії і завжди сприймали її серйозно. Підтримали мене і коли я вирішила бути кіноакторкою - ніхто навіть не намагався мене переконати", - згадала ведуча.

Раніше Лиия Ребрик показала, як носити модний комплект з шортами-"бермудами".

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Автор: Lite