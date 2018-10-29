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"Російську вже забув": Тіна Кароль розповіла про навчання сина в британській школі

Lite » Зірки 29.10.2018 - 13:47
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Хлопчик йшов у школу, практично не знаючи англійської мови

Відома українська виконавиця Тіна Кароль, яка нещодавно знялася для зоряного календаря, розповіла про успіхи свого сина Веніаміна, який навчається в школі у Великобританії. Про це йдеться у "Світському житті".

Як зізналася співачка, в цьому році Веніамін пішов не в 3 клас, як повинен був за віком, а в 5. За словами Тіни, це сталося, тому що він пішов відразу в другий клас школи у Великобританії.

При цьому хлопчик йшов у школу, практично не знаючи англійської мови.

"Він пішов у школу і не знав англійської. Він місяць мовчав і прилаштовувався, але це все було його бажання. Я завжди його питала, можливо, він хоче додому, може, щось вирішити. Я дуже часто там була, зараз вже рідше. Так, він йде попереду своїх однолітків тут в Україні", - поділилася Кароль.

Зараз Веня навчається з дітьми, які народилися у Великобританії, на одному рівні, але йому не роблять ніяких винятків. Як повідомила зоряна мама, хлопчик має гарні оцінки, особливо з математики.

Відео: (youtube.com/Светская жизнь)

Цікаво, що хлопчик вже практично забув російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

"Чесно скажу, хоч він там і ходить в український клуб, танцює козацькі танці і говорить виключно українською, в цій українській родині, в якій він живе, він російську забув, по-українськи говорить, але вже з акцентом", - зізналася артистка.

Раніше Тіна Кароль розповіла про особисте життя.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль захопила пікантним фото. На знімку Тіна демонструє спокусливий літній образ. Зірка позує в світлій сукні з глибоким декольте і відвертим розрізом на стегні.

Відео: РБК-Україна

Новини України Тіна КарольВеликобританиядетишкола
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