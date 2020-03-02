Руслана представила унікальне музичне відео "МІ ВІТЕР/WE ARE WIND" і презентувала міні-альбом

Катя Осадча та Руслана (фото: прес-служба артистки)

Руслана показала, як проходили зйомки на вітряку висотою 120 метрів

У «найособливіший день високосної зими», 29 лютого 2020 в Україні у Києві, відбулася презентація нового проекту Руслани: допрем’єрний показ унікального музичного відео «МИ ВІТЕР/WE ARE WIND» та презентація міні альбому (4 пісні) з однойменною назвою, співачки та Амбасадора відновлюваної енергії у світі – Руслани (Лижичко).

Як музику наповнити чистою енергією, а чистій енергії подарувати популярність?Як зробити Чисту енергію зрозумілою та популярною для людей всього Світу?Таку мету поставила та успішно реалізовує співачка Руслана.





Руслана та Ігор Кондратюк

Підтримати співачку прийшли її друзі та колеги, як із шоу-бізнесу та сфери відновлюваної енергетики, так і з багатьох інших сфер та напрямків. Був великий інтерес та ажіотаж до події, в залі «не було де впасти яблуку» від кількості віп-персон та журналістів. Серед присутніх були представники індустрії відновлюваної енергетики – Олександр Домбровський, Андрій Конеченков, Віктор Куртєв, голови асоціацій та великих підприємств, академіки, представники депутатського та дипломатичного корпусу, уряду та громадських рухів, а також колеги Руслани по сцені: Валерій Харчишин («Друга ріка»), Олег Михайлюта (Фагот «ТНМК»), Vlad Darwin (Влад Дарвін), Ігор Кондратюк, Катерина Осадча, Світлана Кузьменко (дружина Андрія Кузьменка «Скрябіна»), Соломія Вітвіцька і ще безліч відомих персон та журналістів найрізноманітніших за форматом видань. Такої багатогранної та бурхливої аудиторії не чекала навіть сама Руслана і була вражена, як людей може поєднати ідея чистого майбутнього.



«Я презентувала чисту енергію.

Я презентувала проєкт, який так і назвала «Live on clean energy».

Ця назва має подвійне значення: як в контексті життя кожної окремої людини, так і в контексті майбутнього шоу, яке я готую на чистій енергії.

Мені була дуже приємна бурхлива реакція присутніх. Я почула величезну кількість захоплених відгуків про мій новий проєкт!

Ми показали прогресивне і надзвичайно інноваційне, доволі амбітне бачення завтрашнього дня. Ми бачимо майбутнє всього людства на чистій енергії й своє життя на чистій енергії.

Зі свого боку я зробила заклик і сказала, що музика, яку я презентувала, вже зроблена на чистій енергії.

Вітряк, на який я піднялася, щоб зняти своє відео – це вже сцена.

Як співачка, я використовую мікрофон на сцені для того, щоб закликати людство переходити на чисту енергію.

Своє місце у цьому житті я знайшла. І обрала це як своє кредо. Все, що я робила до цього, є логічним шляхом до цієї крапки й цього меседжу, до цієї важливої місії.

Сьогодні сцену, мікрофон і свою діяльність я розглядаю як призначення для популяризації чистої енергії через поп-культуру, створення нової культури енергії, яку ми назвали «Art of Energy» – творіння енергії серцем.

Це ширше і глибше ніж просто технології чи алгоритми, це філософія, це внутрішній всесвіт людини та неосяжні горизонти майбутнього» – прокоментувала Руслана.





На великому екрані кінотеатру «Оскар» для журналістів відбувся допрем'єрний показ нової музичної відеороботи Руслани на пісню «Ми Вітер», в кінематографічній якості (4К) та з об’ємним звучанням (dolby digital 5.1). Це, без перебільшення, унікальна робота, знята на 3,5 МВт-ному вітряку на Херсонщині на Новотроїцькій станції компанії «Віндкрафт Україна» та зроблена на зрізі поп-музики та соціальної футуристики. Руслана танцювала та створювала динамічний перформанс на башті вітрогенератора на висоті 120 метрів над рівнем моря на сході сонця. Оригінальна пластика співачки та неймовірні краєвиди, перемішані з доданою реальністю, навіть при перегляді викликають легке запаморочення.

Також Руслана показала кадри бекстейджу, як знімали кліп «Ми вітер»!

Велика прем'єра кліпу «Ми вітер» відбудеться 5 березня на музичних каналах та на офіційному YouTube-каналі Руслани!

Після допрем’єрного показу в кінотеатрі, під бурхливі оплески журналістів, Руслана запросила гостей до гольф-клубу «Cosmos Golf», де відбувся перформанс артистки.

Співачка з'явилась на сцені у стильній білій сукні, яка підкреслила неймовірну фізичну форму Руслани, та водночас поєднала жіночність та нестримну енергію вітру.

За форматом захід Руслани, який в екстра день зими, 29 лютого, відбувся у столичному клубі «Cosmos Golf», не можна назвати просто вечіркою чи презентацією. Це було справді дещо більше – презентація нового образу та символу майбутнього, що дасть людині нескінченну енергію та свободу.

Руслана зі своїми музикантами представила вишуканій публіці live новий міні альбом в поп-етно стилі «Ми Вітер» - 4 пісні разом з однойменним заголовним синглом, створеним на чистій енергії та присвяченим енергії вітру.

Протягом «години чистої енергії» на екранах демонструвалися ексклюзивні відеороботи з елементами футуристики та поп-арту, присвячені переходу людства на чисті джерела та нову культуру Енергії Майбутнього.

«Що далі? Продовжувати робити музику на чистій енергії та знімати особливі відео, що будуть максимально видовищні, ефектні та привертатимуть увагу людей та людства до даної теми та проблематики. Ми повністю відмовляємося від формату простих соціальних відео і максимально переходимо на стиль поп-арт культури» - доповнила Руслана.