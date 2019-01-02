Ноїв ковчег: Руслана розпочала Новий рік на енергії сонця (фото, відео)

Фото: Руслана (надано Master Management)

Співачка вирушила зустрічати свято у найсонячніший регіон України

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2004 Руслана Лижичко вперше зустріла Новий 2019 рік у Бессарабії - у сонячному місті Ізмаїлі, де відбулася знаменна подія - онлайн перехід зі старих джерел енергії на сонячну енергію. Аристка в якості Посла Відновлюваної Енергії в світі провела концертне шоу у новорічну ніч на чистій енергії сонця, кинувши виклик існуючій старій енергосистемі.

Безпосередньо біля місця проведення акції були встановлені сонячні панелі і накопичувачі сонячної енергії, заряджені від яскравого сонця Бессарабії, що і забезпечило 100% чистою енергією весь комплекс.

Гостям свята представили відео, відзняте на орбіті Землі німецьким космонавтом, який звертався до майбутніх поколінь і говорив про важливість переходу на чисту енергію і збереження планети.

Засвідчити свою повагу і взяти участь в унікальній події приїхали лідери індустрії і впливові експерти в сфері відновлюваної енергетики з України та Європи. На заході був присутній один з ключових світових експертів, автор першого закону про "зелений тариф", Ганс-Йозеф Фелль (Німеччина). У своїй промові він розповів про важливість переходу українців до поновлюваних джерел і повної енергонезалежності.

За хвилину до Нового року, на очах у здивованої публіки і перед об'єктивами камер, весь комплекс був відключений від "старої" енергії. Рівно опівночі натисканням кнопки Руслана запустила Чисту енергію, що живила всю енергосистему місця проведення акції 100% відновлюваною енергією й символічно назвала її "Ноїв ковчег".

"Я ніколи ще не відчувала такої сильної різниці між минулим і майбутнім. Ще ніколи у мене не було такого сильного відчуття, що в минулому від мене мало що залежало. Зате в майбутньому від мене залежить практично все", - емоційно поділилася своїми відчуттями Руслана.

Відео: У Новорічну ніч Руслана вимкнула стару енергію (YouTube/RuslanaTube)

Ініціатива названа "Go RE100!" і передбачає заклик цивілізаційного переходу на відновлювану енергію без війн за енергоресурси.

Зустрівши Новий рік, Руслана у супроводі музикантів виконала нові пісні, свої найпопулярніші хіти та різдвяні колядки.

Підспівуючи артистці, глядачі в залі влаштували флешмоб, метою якого було зловити дзеркалами промені прожекторів, створених сонячною енергією. Незвичайна публіка захоплено приймала Руслану і була натхненна її ідеєю переходу на сонячну енергію.

Відео: Ruslana - #ReNewYear 2019 (YouTube/RuslanaTube)

Відразу за Русланою на сцені з'явилася співачка Златна Марія. Вечір продовжили запальними болгарськими ритмами "Фа-Дієз". Новорічний настрій і танцювальні ритми ставив діджей вечора – Саня Димов.

Енергії, накопиченої від сонця у цей зимовий новорічний день, було досить для продовження святкового шоу до самого ранку.

Нагадаємо, раніше Руслана повідомила про курйозний випадок з життя на Новий рік.

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