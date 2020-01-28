ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 11:02
Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)
Руслана (фото: прес-служба)

Не всі селебрітіс відлетіли в екзотичні краї

У зірок новорічні канікули починаються лише в січні-лютому - після низки новорічних корпоративів. Діма Коляденко, Vlad Darwin, Олександр Лещенко, Софія Єгорова, Олександр Прохоров, Аня Нілова, Олександр Рибак, Ганна Гомонова, Ігор Кондратюк та Руслана розповіли про свої січневі канікули.

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Діма Коляденко в Єгипті

Співак та шоумен Діма Коляденко полетів відпочивати в Єгипет з друзями. Артист відпочивав на яхті, плавав у басейні, ніжився на сонці. Діма ділився яскравими фото у своїх соцмережах. Як розповів співак, одним з приємних моментів на відпочинку були прекрасні страви з морепродуктів.

  • У нашої компанії були неймовірні вечора. Нас пригощав шеф-кухар устрицями, креветками, лобстерами, прекрасним морським супом. Горіли свічки, звучала музика. Всі спілкувалися і веселилися, ми залишилися дуже задоволені", - поділився Діма Коляденко.

Коляденко заінтригував, що і на відпочинку він придумував нові пісні. А зовсім скоро артист готує особливий подарунок для слухачів - дуже красиву пісню про кохання.

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Влад Дарвін з дружиною Христиною Марті

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Влад Дарвін і Alyosha активно готуються до концерту

Автор пісень, співак Vlad Darwin фактично скасував свої канікули і задовольнявся лише кількома днями відпочинку зі своєю дружиною і близькими. Весь час артист присвячує підготовці до великого концерту Alyosha & Vlad Darwin "Золота середина", який відбудеться вже 16 лютого в столиці! Darwin проводить практично весь час на репетиціях з музикантами і балетом, ділиться процесом підготовки та робочими моментами в соцмережах.

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Олександр Лещенко з дружиною Ліною в Швейцарії

Хореограф-постановник Олександр Лещенко разом з дружиною Ліною Верес вирушив підкорювати Швейцарію. Артисти Театру Танцю Foresight поєднали роботу і відпочинок.

  • Швейцарія - це мрія для очей! Настільки мальовничі краї, що ми в черговий раз дякували свою професію, завдяки якій маємо можливість споглядати такі місця власні очі! Після такого активного грудня, для нас ця поїздка видалася відпочинком. Ми насолодилися красою гір, чистотою озер і ляльковими будиночками", - розповіли Олександр і Ліна.

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Софія Єгорова травмувалася в Карпатах

Співачка Софія Єгорова, яка нещодавно презентувала пісню «Цей сніг», відпочивала з родиною в Карпатах. Співачка каталася на лижах, сноуборді і насолоджувалася прекрасними зимовими пейзажами. Правда відпочинок для Софії вийшов досить екстремальним. По поверненню в Київ виявилося, що під час катання на сноуборді співачка отримала перелом ліктьового відростка. Це не зупинило робочий графік Єгорової і вона продовжує займатися творчістю: працює на студії, виступає, готує нові пісні.

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Олександр Прохоров на Балі

Танцюрист і хореограф Олександр Прохоров раніше зізнавався, що під час проекту "Танці з зірками", де він зайняв друге місце в парі з Ганною Різатдіновою, часу на відпочинок практично не було. І в січні у танцюриста нарешті почалася відпустка - Олександр полетів на Балі. Там Прохоров подорожує по різних цікавих місцях, насолоджується екзотикою острова і місцевим колоритом. Найбільше артиста вразили водоспади Балі.

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Аня Нілова в ОАЕ

Автор і виконавець Аня Нілова вибрала пляжний відпочинок. Співачка відпочивала і набиралася сил на реалізацію творчих планів в ОАЕ. Аня вирішила не їздити на екскурсії, а провести весь час на пляжі і в місті. Попереду запис нових пісень і вихід альбому, тому Нілова насолоджувалася морським повітрям і надихалася на написання нових пісень.

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Олександр Рибак з рідними в Норвегії

Музикант Олександр Рибак колесить по світу цілий рік, перед Новим роком артист дав 36 вистав з мюзиклом "Троль". Тому для Рибака найкращий відпочинок, який тільки може бути - це час, проведений з батьками вдома, в Норвегії. Олександр отримав тисячі листів і подарунків від своїх шанувальників. Співак кілька днів читав листи з усього світу. І просто насолоджувався тишею і спокоєм!

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Анна Гомонова в Трускавці

Художниця і модель Анна Гомонова в першій половині січня насолоджувалася відпочинком в Трускавці. Ганна щодня займалася спортом, пила лікувальну трускавецьку воду і готувалася до важливої події в своїй модельній життя. Гомонова прочинила лише трохи секрет, що вона запрошена в якості моделі на одну зі світових тижнів моди.

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Ігор Кондратюк в Новій Зеландії

Ігор Кондратюк свою відпустку провів з сім'єю, подорожуючи по Новій Зеландії, чим активно ділився в своєму Instagram. Шоумен відвідав безліч екскурсій по мальовничих місць країни. Після Нової Зеландії, продюсер з родиною відправився в місто-казку Сінгапур. Там Кондратюк дегустував сінгапурську кухню, прогулювався по визначних пам'ятках і вивчав цікаві місцеві легенди.

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

Співачка і Амбасадор відновлюваної енергії у світі, Руслана, за доброю традицією працює нон-стоп і встигає мимохіть відпочивати під час своїх робочих поїздок. Так, наприкінці січня, Руслана відправиться в Давос, на Всесвітній економічний форум. Там українка змогла поєднати зустрічі, виступ, а також надихнутися природою Швейцарії.

Руслана, Darwin, Ігор Кондратюк та інші зірки розповіли, як зустріли Новий рік 2020 Час "х" настав: Руслана записала звернення до Зеленського (відео)
Новини України Игорь КондратюкРуслана Лыжичкоотпуск
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся