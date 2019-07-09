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Дочка Полякової чесно відповіла на провокаційні питання про маму

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.07.2019 - 17:56
Дочка Полякової чесно відповіла на провокаційні питання про маму
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дочка Олі Полякової зважилася на одкровення в соцмережах

 Маша Полякова, яка літні канікули присвятила навчанню і зараз на узбережжі Греції гризе граніт модельної науки в таборі для манекенцищ під заступництвом Алли Костромічевої, зважилася на сміливий крок і пообіцяла своїм підписникам в Instagram чесно відповісти на будь-яке їх питання. Виявилося, що питань у фанатів "зоряної" дівчинки накопичилося чимало і вони стосувалися різноманітних сторін її життя. У підсумку вийшло повноцінне інтерв'ю з відвертими відповідями Марійки, яке вона супроводила професійними кадрами з фотосесії в Греції.

Дочка Полякової чесно відповіла на провокаційні питання про маму

Фото: Чуттєві знімки Маші Полякової (instagram.com/mashapolyakova)

Основний інтерес представляли взаємини Маші з її мамою, співачкою Олею Поляковою. Відповіді юної моделі довели, що в родині у неї гармонія, а з мамою вона легко знаходить спільну мову.

- Вистачає тобі спілкування з мамою ? - так.

- Мама за погані оцінки сильно лається? - взагалі не лається.

- Хотіла б такий колір волосся як у мами, щоб так як дві сестрички близнючки? - ні.

- Чи складно бути донькою дуже популярних батьків (мами)? - ні.

Дочка Полякової чесно відповіла на провокаційні питання про маму

Фото: Ніжна Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

 Крім того Маша розповіла про свої захоплення, яких у неї виявилося безліч, а також про те, яку професію вона хоче обрати в майбутньому.

- На який гурток ходиш? - фігурне катання, верхова їзда, сольфеджіо, муз. літ , танці, плавання, доп англійська і доп матем, гітара, фортепіано.

- На кого хочеш піти вчитися? - точно не знаю, але щось связочное з шоубизом.

 Не обійшлося і без хейтерів, які стали ставити провокаційні запитання, але і тут дівчина знайшла що відповісти.

- Серьозне питання чому ти з себе робиш дуже горду дівчину, намагаєшся скрізь бути схожою на маму. Ти не думала, що тобі потрібно бути трохи простіше - я не вдаю з себе горду, і з чого ти це говориш.ю якщо ти мене не знаєш?

 Ще одна категорія запитань стосувалася публічності. Полякова розповіла про плани на участь у шоу, свої заробітки і чесно відповіла, чи користувалася своїм особливим становищем "зоряної доньки".

- Підеш на 6 сезон голоси діти ????? - ні.

- А як ти заробляєш в instagram? - продаю рекламу.

- Користувалася положенням доньки зірки?? - пару раз було , користуюся для того щоб пройти за куліси.

Наостанок Маша відповіла на одне з філософських питань з дитячою безпосередністю, але дуже мудро.
- У чому сенс життя? - в тому щоб прожити її весело.

 

Скріншот: Коментарі до посту Маші Полякової (instagram.com/mashapolyakova)

 Нагадаємо,що нещодавно донька Олі Полякової Маша зачарувала мережу чуттєвими фото з професійної фотосесії з модельного табору.

 Нагадаємо, дочка Полякової Маша в купальнику спантеличила загадковою заявою.
 Раніше дочка Олі Полякової підкорила майстерністю дефіле на підборах.

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Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
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