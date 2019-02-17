"Рожева пантера": Віра Брежнєва несподівано змінила колір волосся

Співачка постала перед шанувальниками у сміливому образі

Популярная певица Вера Брежнева, которая на днях представила новую видеоработу на песню "Любите друг друга", удивила поклонников своим перевоплощением. На странице в Instagram артистка предстала перед ними с новым цветом волос.

На кадрах Вера позирует в смелом образе. Локоны розового цвета, чокер с заклепками и оригинальные сережки в виде ключика на кольце делают ее внешний вид дерзким и притягательным. Макияж в пастельных тонах и слегка тронутые румяной скулы стали завершающим штрихом образа.

"Цвет настроения..." - оставила Брежнева понятную и лаконичную подпись.

Поклонникам ее эксперименты с внешностью пришлись по душе. Они стали интересоваться, как певице удалось достичь такого эффекта, и она призналась, что использовала цветной лак для волос.

"Тебе идет. Хороший цвет!", "Розовый фламинго", "Супер образ. Вы как всегда очаровательна", "Какая шикарная. Вера как всегда просто эталон красоты и стиля", "Нереальная красотка", "Тебе подходит такой цвет волос", "Вера порозовела. Как розовая пантера", "Мультяшная красотка", - не скупились на комплименты фолловеры.

Напомним, что ранее Вера Брежнева предстала перед фанами в экзотическом образе с необычным украшением на лице.

К слову, Вера Брежнева показала фото с репетиций перед концертом и сделала личное признание.

Видео: РБК-Украина