Рожева пантера: Оля Полякова вразила "голим" фото в під'їзді (відео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники швидко здогадалися, коли було зроблено фото

Оля Полякова буквально приголомшила шанувальників зухвалим і дуже "гарячим" фото. Так, на своїй instagram-сторінці Королева ночі опублікувала провокаційне фото, на якому позує у вечірній сукні яскраво-рожевого відтінку. Родзинка сукні – неймовірно глибокий розріз. Який починається не від стегна, а буквально талії. Завдяки чому добре видно довгі і стрункі ноги української виконавиці. При цьому фото зроблено так, що складно зрозуміти – чи є на Поляковій білизна. Що також зберігає пікантну інтригу.

Ще одна "родзинка" знімка – безпосередньо сама локація. Оля Полякова у платті і зелених туфлях, з розкішною зачіскою і насиченим макіяжем позує... на сходовому майданчику. Декорації, м'яко кажучи, далеко не "лакшері": потерті перила і сходинки, брудні стіни.

Шанувальники Полякової відразу ж стали допитуватися, у зв'язку з чим це фото. Деякі припустили, що Оля знімає новий кліп чи навіть грає роль в черговому фільмі. І все ж фанати співачки швидко здогадалися, що фото було зроблено ще під час зйомок кліпу на пісню "О боже, как больно", презентація якого відбулася ще в 2016 році.

Спокуслива Оля Полякова (фото: .instagram.com/polyakovamusic)

#подъезднаястрасть #амоглабыбытьподзаборная – такими хештегом супроводжувала свій знімок Полякова.

Звичайно ж, шанувальники виконавиці поспішили залишити свої відгуки під новим знімком:

Как роза в мусорном баке))

Гаряча ви жінка)

Вот это ноги!

Тема попы не раскрыта, Оля. Возвращай нам фото с моря)))

И нет ничего этой боли больнее…

Ах, эти ноги!

Мав би такі ноги, на руках би ходив)))

Когда не место красит человека, а человек место)

Какая фигура – агонь!

Королевская Богиня)

Оля Полякова - О Боже, как больно!

Нагадаємо, раніше Оля Полякова похвалилася новою нагородою. Співачка вдруге була визнана "Жінкою України 2019" за результатами голосування журналу "Единственная".