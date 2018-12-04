Різдво по-королівськи: як святкують Кейт Міддлтон і принц Вільям

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Мама герцогині розповіла про різдвяні традиції сім'ї дочки

Мама дружини британського принца Вільяма Кейт Міддлтон Керол вперше за багато років дала велике інтерв'ю. Вона розповіла виданню The Telegraph про різдвяні традиції королівської пари і про те, як проходить підготовка до свята.

Кейт Міддлтон і принц Вільям знову проведуть цей день з батьками герцогині Кембриджської — Керол і Майкл Міддлтон, сестрою Піппою, її чоловіком і новонародженим сином Артуром Майклом Вільямсом, а також братом Джеймсом. З 2013 року, після народження принца Джорджа, вони намагаються проводити цей день разом.

Фото: Керол Міддлтон (telegraph.co.uk)

Підготовка до свята в будинку Міддлтон починається приблизно за місяць, і найактивнішу участь у цьому беруть п'ятирічний принц Джордж і трирічна принцеса Шарлотта — їм подобаються вогники, гірлянди і інші декорації.

За традицією, батьки Кейт купують відразу кілька ялинок, одну з яких наряджають онуки.

Фото: принцеса Шарлотта (instagram.com/kensingtonroyal)

"Джордж і Шарлотта обожнюють різдвяну суєту: вони знають усі святкові пісні і самі прикрашають ялинку — все це приносить їм величезне задоволення", — розповіла Керол.

Королівська сім'я зазвичай проводить різдвяні свята в маєтку Сандрингем в Норфолку, куди королева Єлизавета разом з принцом Філіпом відправляються на громадському транспорті. Різдвяні канікули у представників королівської сім'ї, як правило, тривають трохи довше вони залишаються в маєток до кінця лютого.

Фото: королівська сім'я (instagram.com/kensingtonroyal)

В день напередодні Різдва королівська сім'я обмінюється подарунками, а після традиційної гри у футбол принців Вільяма і Гаррі і вечірнього чаю збирається на святковий обід. У день Різдва королева разом з правнуками відправляється на святкову службу до церкви, а після вся родина збирається на традиційний обід з індичкою і вечір кіно.

Фото: королівська сім'я (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розповіла про улюблене хобі дітей. Так, дружина принца Вільяма зізналася, що обожнює разом з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою проводити час в саду Кенсінгтонського палацу і влаштовувати полювання на різних комах.

Ми також писали про те, що Кейт Міддлтон вперше висловилася про майбутню дитину Меган Маркл.

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Відео: РБК-Україна