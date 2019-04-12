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Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася рідкісними фото з сином від Джейсона Стетхема

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.04.2019 - 21:29
Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася рідкісними фото з сином від Джейсона Стетхема
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Стильна матуся - супермодель показала підрослого сина

Синові британської супермоделі Роузі Хантінгтон-Уайтлі та голлівудського актора Джейсона Стетхема в цьому році виповниться 2 роки. Але про нього практично нічого не відомо. Знаменита пара ретельно оберігає малюка від сторонніх очей, ніколи не розповідає подробиць виховання або інших шанувальникам цікавих нюансів.

Довгий час фоловери 31-річної Роузі навіть не могли дочекатися, коли ж вона покаже спадкоємця Стетхема. Але якщо дівчина і виставляє фото Джека Оскара, то вкрай рідко, і так, щоб його обличчя не було видно. Вся її сторінка зайнята різними робочими кадрами, стильними збірками і зйомками її нового проекту Rose Inc.

На відміну, наприклад, від своєї близької подруги і колеги – американської супермоделі Кендіс Свейнпол, яка виставляє кожен крок своїх дітей: 2-річного Анаки і Аріеля, якому в червні виповниться рік. Ті вже стали справжніми Instagram-зірками!

Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Роузі Хантінгтон-Уайтлі з сином (фото: instagram.com/rosiehw)

Але днями Роузі вирішила все-таки дати фоловерам трохи інформації про цю важливу частину свого життя. Вона показала кілька кадрів і відео на прогулянці з малюком в парку.

Супермодель катається з сином на паровозі, фотографується на тлі розкішних інсталяцій і незвичайних будівель. Втім, вона не стала знову показувати личко сина. Як і розповідати, де і з ким вони знаходяться. Але те, що парочка виглядала дуже стильно, приховати їй не вдалося.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася рідкісними фото з сином від Джейсона Стетхема

Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Роузі Хантінгтон-Уайтлі з сином (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі вибрала для прогулянки штани свого улюбленого фасону – широкі, зі стрілками. І одягла до них довгу бежеву кофту на гудзиках і з кишенями. Доповнили образ білі кеди, молочного відтінку сумка-рюкзак, великі сонцезахисні окуляри і дрібні сережки. А на Джека надягла білий світшот, чорні штани, темно-сині сліпони, шкарпетки з принтом і синю бейсболку. Цілком можливо, що скоро фото з'являться і в профілі моделі – вона часто так робить. Так що зможемо розглянути стильну маму і її сина краще!

Нагадаємо, раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити трендовий макіяж з ефектом металік за 3 хвилини.

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