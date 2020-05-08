У розкішній сукні в ліжку: Наталія Водянова блищить на онлайн-вечірці

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель влаштувала благодійний вечір

Наталя Водянова – засновниця фонду «Оголені серця» – влаштовує масу щорічних заходів для залучення спонсорів до свого проекту. Але в цьому році через коронавірус і карантин всі вони були відкладені. Тим не менше сидіти склавши руки відома активістка не змогла і організувала онлайн-вечірку. Водянова зібрала у Zoom масу зіркових гостей, щоб привернути увагу громадськості до проблем людей з особливостями розвитку. В ефірі побували Рената Литвинова, Яна Рудковська, Уляна Сергієнко, Світлана Бондарчук, Ілля Лагутенко, Леонід Агутін і багато інших відомих особистостей.

Наталія Воянова на онлайн-вечірці (фото: instagram.com/natasupernova)

«...Я пишаюся роботою команди Фонду, їх креативністю і незламністю, я вірю, що всі разом ми пройдемо через цей складний час. Аутизм і церебральний параліч не пішли на карантин і самоізоляцію. Без правильної допомоги і підтримки люди з особливостями розвитку не два-три місяці, а все життя приречені перебувати в ізоляції і, якщо посіяно хоч якесь позитивне зерно в тому, що відбувається, так це – можливість нам поглянути на світ очима людей з особливостями розвитку. Величезне спасибі за надані лоти нашим друзям», – написала Наталя і зазначила всіх причетних до заходу.

Водянова вибрала червону нічну сорочку (фото: instagram.com/forrestlesssleepers)

Камерна вечірка проходила в піжамному стилі, і потрібно віддати належне гостям: вони із задоволенням підтримали дрес-код. Сама господиня вечора вбралася в довге розкішне плаття – ночну сорочку For Restless Sleepers з чорною вишивкою на грудях. Доповнили образ знаменитої своєю "вічною молодістю" моделі макіяж з блакитними тінями і пишна зачіска.

На своїй сторінці Наталія опублікувала фото, де лежить у ліжку. Мережа тут же відреагувала як на красу Водянової, та і на її добре серце: «Ви прекрасні душею і тілом», «Доброта і співчуття врятують світ», «Ви прекрасні», – не втомлюються писати шанувальники знаменитій красуні.