В розкішній сукні і обіймах коханого: Ніколь Кідман показала рідкісний кадр з чоловіком

Ніколь Кідман і Кіт Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса відвідала з чоловіком музичну премію

Ніколь Кідман разом зі своїм чоловіком, австралійським кантрі-співаком Кітом Урбаном, вирушили на важливу для останнього подію. 14 листопада в Нешвіллі, штат Теннессі, відбулася 53-я церемонія вручення нагород CMA Awards 2019. Кіт у цьому році був почесним гостем і виступив з кількома хітами. Актриса, яка завжди намагається підтримати свого чоловіка, і в цей раз залишилася вірна традиції.

Ніколь і Кіт на церемонії (фото: instagram.com/nicolekidman)

На вечір зірки вирушили разом, причому обидва були у відмінному настрої і не приховували почуттів. Голлівудська актриса, що не так часто ділиться з послідовувачами кадрами з особистого життя, в цей раз вирішила порадувати фоловерів романтичним кадром. На опублікованому в Instagram фото вона позує в обіймах Кита на тлі логотипу конкурсу.

Ніколь готується вийти на червону доріжку (фото: instagram.com/mollyrstern)

Кідман для чергової світської події вибрала яскраве вбрання від Versace: довге плаття в червоних тонах з квітковим мотивом, розшите блискітками і паєтками. Доповнили його золотисті прикраси, червоні босоніжки на невисокому каблуці і об'ємна сумочка-клатч. Волосся Ніколь уклали у високу зачіску з елементами плетіння і випущеними в особибіля лиця пасмами, а макіяж зробили мінімальний, с сяючою шкірою і акцентом на знаменитому погляді синіх очей актриси. Виглядала вона просто розкішно!

Ніколь у всій красі (фото: instagram.com/mollyrstern; instagram.com/cma)

Кіт прийшов на захід у класичному вбранні для катнрі-виконавця. Джинси, шкіряна куртка, біла футболка і замшеві черевики. Подружжя виглядало дуже гармонійно і яскраво. За що вже встигло отримати негласний титул найкрасивішої пари церемонії.