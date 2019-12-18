У розкішній сукні і з молодим бойфрендом: Анна Сєдокова відсвяткувала день народження

Співачка влаштувала пишну вечірку на честь свого 37-річчя
Колишня учасниця групи "ВІА Гра", співачка і мама трьох дітей Анна Сєдокова зараз щаслива в нових відносинах - у артистки пристрасний роман з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, який грає за російські "Хімки". Закохані стали все частіше разом виходити у світ і зізнаватися один одному в почуттях у мережі. Днями співачка відсвяткувала день народження - 16 грудня їй виповнилося 37 років.
В честь свята Анна влаштувала пишну вечірку, куди запросила безліч зіркових гостей. Звичайно ж, був на торжестві і її коханий. На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася яскравими фото з заходу, на яких позує з бойфрендом і друзями., що прийшли її привітати.
Именинниця блищала в цей вечір в прямому сенсі слова - вона вибрала блискуче напівпрозоре плаття в підлогу червоного відтінку з пишною спідницею і глибоким декольте. Яніс же віддав перевагу класичним чорним штаням і сорочці.
Фото: Анна Седокова і Яніс Тімма (instagram.com/annasedokova)
Привітати Сєдокову з днем народження прибули десятки її друзів, серед яких - актриси Наталія Рудова і Анна Хилькевич, YouTube-блогер Іда Галич, телеведуча Марія Кравцова, музикант Мітя Фомін, співачка Анна Семенович, модель Ксенія Безуглова і багато інших.
Фото: Анна Седокова відсвяткувала день народження (instagram.com/annasedokova)
"З Днем Народження. Мені досі здається, що це казка! Але, це реальність.
Обожнюю вас, мої друзі! Спасибі, що були з нами!!! Тепер, я можу розповісти, як організувати круту вечірку! Отже, перше, - знайди надійних партнерів, які будуть з тобою на одній хвилі, всі 24 години на зв'язку і не зненавидять вас. Спасибі нашому організатору, ми навіть папугу знайшли, а ще свічки і навіть виїзний бар. Далі - місце. Я вважаю, що це 50 відсотків успіху! Я вибрала найкращий ресторан у Москві з смачною гарячою кухнею та вогняним шоу! І пахлава. Спасібо,ШЕФ. І, звичайно, неймовірний провідний @alexbelov ! Твоя енергетика на святі безцінна !!! Спасибі", - поділилася емоціями співачка.
Фото: Анна Седокова відсвяткувала день народження (instagram.com/annasedokova)
Користувачі мережі поспішили приєднатися до привітань і почали активно коментувати нові знімки Анни.
Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова розповіла про почуття до молодого бойфренда.