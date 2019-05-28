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Розкішна леді: донька Олі Сумської вразила стрункою фігурою у відвертій сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.05.2019 - 13:25
Розкішна леді: донька Олі Сумської вразила стрункою фігурою у відвертій сукні
Ольга Сумська з доньками Антоніною та Ганною (фото: instagram.com/olgasumska)

Старша дочка Сумської вкотре вразила схожістю із зірковою мамою

Донька Ольги Сумської показала шанувальникам новий знімок і викликала непідробний захват у мережі. Так, на фото 28-річна Антоніна Паперна позує в розкішній вечірній сукні чорного кольору в підлогу. Облягаючий наряд дуже вигідно підкреслив спортивну фігуру Паперної. А оригінальні декоративні вставки під шкіру візуально зменшили талію і збільшили зону декольте. При цьому сукня відрізняється також напівпрозорими вставками і такою же пишною прозорою спідницею.

Свій образ старша донька Сумської доповнила невеликим клатчем-книжкою. З прикрас – тільки довгі сережки. А ось волосся випрямлене і акуратно укладене.

Своє фото Паперна супроводила лише коротким зверненням до подруги. Антоніна відвідала дружню вечірку.

Антоніна Паперна

Стильна Антоніна Паперна (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Шанувальники дівчини поспішили залишити перші відгуки під її новим фото:

  • Тоня, ти прекрасна!
  • Ох, богиня!
  • Шикарна!
  • Зірка моя!
  • Ваша роль (спокій) у фільмі "Одна брехня на двох" мені подобається. Як же так? Можете поділитися життєвими уроками?
  • Плаття відпад! Красуня!

До речі, новий пост своєї дочки також прокоментувала і Ольга Сумська. Народна артиста України завжди коментує фото своєї доньки. На цей раз Сумська-старша обмежилася кількома смайликами з сердечками.

Ольга Сумська з дочками

Ольга Сумська з доньками – Антоніною та молодшої Анною. А також чоловіком – актор Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Зазначимо, що Антоніна народилася від першого чоловіка Ольги Сумської – актора Євгена Паперного. З яким Ольга прожила в шлюбі чотири роки, після чого він розпався. Другим чоловіком Сумської став актор Віталій Борисюк, від якого Ольга народила другу доньку Ганну (народилася 2 березня 2002 року).

Дочки Ольги Сумської

Доньки Ольги Сумської (фото: instagram.com/olgasumska)

До речі, у Тоні також є дворічна донька Єва. Нещодавно Ольга Сумська розповіла про маленьку онучку. Актриса співає їй пісні українською мовою.

Також Ольга Сумська продемонструвала закадрові фото зйомок з доньками для відомого видання. Старша Антоніна неймовірно схожа на свою зоряну маму, що неодноразово відзначали фанати артистки.

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Новини України Ольга Сумська
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