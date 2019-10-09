Розкішна леді в білому: Еліна Світоліна блиснула стилем в total white костюмі

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Еліна повідомила, що повертається додому після тривалого туру

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка практично гарантувала місце на Підсумковому турнірі WTA, підкорила шанувальників незвично стильним діловим образом. При цьому всесвітньо відома спортсменка повідомила, що з радістю повертається додому після тривалого туру.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Світоліна опублікувала "усміхнене" фото, на якому позує в елегантному брючному костюмі білосніжного кольору. При цьому жакет, прикрашений великими золотими гудзиками, надітий на голе тіло. Образ спортсменки доповнюють білі туфлі з блискучими золотими вставками, які гармонійно поєднуються з гудзиками і золотими прикрасами. Волосся Світоліна зібрала у вечірню зачіску, випустивши на обличчя пару пасом.

"Повертаючись додому після 11 тижнів в дорозі", - пише Еліна.

Стильна Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Шанувальники спортсменки (а це більше 540 тис. підписників в мережі instagram) поспішили прокоментувати нове фото тенісистки:

"Ти виглядаєш приголомшливо"

"Красива жінка"

"Гарно виглядаєш, як завжди"

"Хорошого відпочинку з Гаелем"

“Добре ... але найкращий аксесуар, який ти одягла, це усмішка"

"Еліна, Ви прекрасні"

Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina

Зазначимо, що Еліну вкрай рідко можна побачити в ділових або вечірніх образах. Все ж спортсменка воліє публікувати фото зі своїх виступів у формі для тенісу. І все ж зрідка балує шанувальників стилем.

Фото: nstagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, цього літа Еліна Світоліна приїхала до рідних в Одесу зі своїм коханим - французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Тут вони зустрілися з Катею Осадчою і дали спільне інтерв'ю. При цьому в розділі сториз у Еліни з'явилося пікантне фото з коханим. Світоліна і Монфіс позують разом на яхті. При цьому українська спортсменка лежить спиною до камери, демонструючи апетитні форми.