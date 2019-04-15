Неймовірна красуня: Еліна Світоліна показала апетитні форми у вузьких джинсах

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Шанувальники Світоліної відзначили, що її хлопцю пощастило

Еліна Світоліна не так часто показує шанувальникам свої стильні образи. Найчастіше іменита українська тенісистка показує різні фото зі змаганнь, а також спортивних поїздок. І все ж, спортсменка також активно відвідує різні світські заходи і подорожує. І якщо знаходить час, то ділиться яскравими кадрами.

Так, на своїй instagram-сторінці Світоліна показала новий образ у стилі кежуал. Повсякденний лук спортсменки складається зі строкатої літньої блузи з дуже насиченим принтом - із зображеннями морд тигра. А також чорні вузькі джинси. Примітно, що тенісистка позує практично без макіяжу, а також без зачіски. Вийшов стильний і водночас дуже комфортний образ.

І все ж шанувальники Еліни звертають увагу на буквально ідеальну спортивну фігуру своєї 24-річної улюблениці. А чорні джинси тільки підкреслюють її апетитні форми.

Стильна Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Підписники української тенісистки поспішили прокоментувати її фото:

"Джинсы и попа шикарные"

"Неймовірна красуня"

"Супер круто отлично"

"Очаровательная и счастливая! Здоровья и новых побед Вам, Элина. И Вашему парню тоже!"

"Монфису глазки строишь?" (ред. – Свитолина встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом)

"Теніс попу підкачав"

"Прекрасная, как всегда"

"Монфис – счастливчик"

"Ви чарівна"

"Супер попа!"

"Дякуєм за яскраве та сонячне фото!"

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна вразила витонченою фігурою у вечірній сукні і на підборах. При цьому спорстменка вийшла в такому вигляді прямо на корт.

Також зазначимо, що в українських ЗМІ на даний момент також активно обговорюють ще одну імениту українську спортсменку – Лілію Подкопаєву, про другу вагітність якої стало нещодавно відомо. Сама Лілія поки що не коментує свій статус, проте публікує стильні образи і життєву мудрість. Також нещодавно Подкопаєва показала сина, який росте красенем.