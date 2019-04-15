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Неймовірна красуня: Еліна Світоліна показала апетитні форми у вузьких джинсах

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2019 - 21:31
Неймовірна красуня: Еліна Світоліна показала апетитні форми у вузьких джинсах
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)
Марія Бондаренко
Редактор стрічки новин LITE

Шанувальники Світоліної відзначили, що її хлопцю пощастило

Еліна Світоліна не так часто показує шанувальникам свої стильні образи. Найчастіше іменита українська тенісистка показує різні фото зі змаганнь, а також спортивних поїздок. І все ж, спортсменка також активно відвідує різні світські заходи і подорожує. І якщо знаходить час, то ділиться яскравими кадрами.

Так, на своїй instagram-сторінці Світоліна показала новий образ у стилі кежуал. Повсякденний лук спортсменки складається зі строкатої літньої блузи з дуже насиченим принтом - із зображеннями морд тигра. А також чорні вузькі джинси. Примітно, що тенісистка позує практично без макіяжу, а також без зачіски. Вийшов стильний і водночас дуже комфортний образ.

І все ж шанувальники Еліни звертають увагу на буквально ідеальну спортивну фігуру своєї 24-річної улюблениці. А чорні джинси тільки підкреслюють її апетитні форми.

Стильна Еліна Світоліна

Стильна Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Підписники української тенісистки поспішили прокоментувати її фото:

  • "Джинсы и попа шикарные"
  • "Неймовірна красуня"
  • "Супер круто отлично"
  • "Очаровательная и счастливая! Здоровья и новых побед Вам, Элина. И Вашему парню тоже!"
  • "Монфису глазки строишь?" (ред. – Свитолина встречается с  французским теннисистом Гаэлем Монфисом)
  • "Теніс попу підкачав"
  • "Прекрасная, как всегда"
  • "Монфис – счастливчик"
  • "Ви чарівна"
  • "Супер попа!"
  • "Дякуєм за яскраве та сонячне фото!"

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна вразила витонченою фігурою у вечірній сукні і на підборах. При цьому спорстменка вийшла в такому вигляді прямо на корт.

Також зазначимо, що в українських ЗМІ на даний момент також активно обговорюють ще одну імениту українську спортсменку – Лілію Подкопаєву, про другу вагітність якої стало нещодавно відомо. Сама Лілія поки що не коментує свій статус, проте публікує стильні образи і життєву мудрість. Також нещодавно Подкопаєва показала сина, який росте красенем.

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