Розкішна Катя Осадча блищала під руку з українським режисером на червоній доріжці у Канах (фото)

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча блиснула чудовим образом в золотій сукні

Катя Осадча продовжує інтригувати і захоплювати шанувальників розкішними буднями в Канах, де проходить 72-й Канський кінофестиваль. Зазначимо, що фестиваль буде проходити до 25 травня.

Тим часом українська телеведуча засипає шанувальників своїми в прямому сенсі яскравими вбраннями. Так, на одному з недавніх фото Осадча позує в розкішній золотій сукні з масивними оборками від українського бренду. З розрізом від середини стегна, з оголеним плечем – сукня ефектно підкреслює фігуру телеведучої. Свій образ Осадча доповнила босоніжками на високому каблуці, а також вишуканою діадемою.

Катя Осадча в Канах (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, на одній з численних презентацій і червоних доріжок в Канах Катя Осадча зустріла українського режисера кримськотатарського походження – Ахтема Сеітаблаєва.

"Безцінні моменти в житті кожного актора! Ахтем Сеітаблаєв готується представити фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва! Тримаємо кулаки за стрічку, що змагається у програмі "Особливий погляд" Канського фестивалю", - йдеться на сторінці програми "Світське життя".

Катя Осадча і Ахтем Сєїтаблаєв в Каннах (фото: instagram.com/svitsketv)

Сама ж Осадча поділилася з шанувальниками своїми враженнями від фестивалю. З'ясувалося, що в рамках програми "Світське життя" виходить вже 14-й випуск про Канни!

"Наш Канський кінофестиваль - це завжди багато роботи, зйомок і постійний пошук того, що могло бути ще більш цікавим нашим глядачам, адже висвітлювати фестиваль вже в чотирнадцятий раз) це окремий челлендж)" – зазначила телеведуча.

А ось шанувальники Осадчої поспішили залишити перші відгуки:

"Дуже красива!"

"Богиня"

"Гарний образ!"

"Яке гарне плаття! Королева"

Катя Осадча в Канах (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча в Канах підкорила білосніжним образом. Телеведуча показала елегантний образ в білому брючному костюмі.

А до цього Катя Осадча в Канах похвалилася ідеальною роботою. Телеведуча показала розслаблений образ з Кан.