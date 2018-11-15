Роналду зробив своїй дівчині пропозицію

Фото: колаж РБК-Україна

В минулому році у них народилася донька Алана Мартіна

Відомий футболіст, гравець збірної Португалії та італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джоржині Родрігес. Подія відбулася в Лондоні, повідомляє Daily Mail з посиланням на португальську газету Correio da Manha.

Обраниця спортсмена, 24-річна іспанська модель, відповіла згодою.

Фото: instagram.com/georginagio

Тепер пара готується до весілля.

Зазначається, що зовсім недавно Роналду і Родрігес провели кілька днів у столиці Великої Британії, де відвідали ряд заходів.

Фото: instagram.com/georginagio

Роналду і Родрігес почали зустрічатися в липні 2016 року. В минулому році у них народилася донька Алана Мартіна.

Додамо, що Джоржина допомагає португальцю виховувати трьох його дітей від сурогатної матері.

Фото: instagram.com/georginagio

Раніше повідомлялося, що гравець португальської збірної та італійського "Ювентуса" Роналду увійшов до другої п'ятірки претендентів на Золотий м'яч-2018.

Також ми писали про те, що футболіст Кріштіану Роналду став найпопулярнішою зіркою в соціальній мережі Instagram в 2018 році. Станом на кінець жовтня його аккаунт зібрав рекордну кількість учасників – більше 144,3 мільйона чоловік.

Нагадаємо, у вересні один з найвідоміших футболістів у світі Кріштіану Рональду був у епіцентрі скандалу - його звинуватили у зґвалтуванні.

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Відео: РБК-Україна