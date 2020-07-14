Романтика на висоті: Дмитро Комаров розповів, як робив коханій пропозицію

Знаменитий український мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров не нудьгував на карантині, адже він проводив його з коханою дружиною, "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко. Нещодавно пара відсвяткувала першу річницю шлюбу - в умовах самоізоляції все було скромно та вони просто відвідали своїх батьків і випили шампанського. Зате пропозиція руки і серця у шоумена вийшла незвичайною і незабутньою!

На своїй сторінці в Instagram Дмитро вперше розповів і показав, як ж це було. Звичайно ж, простий похід в ресторан не влаштовував і ведучий організував обраниці романтичне побачення на висоті.

"Нещодавно згадували з @aakucherenko , як яскраво і насичено пролетів рік сімейного життя. А ще – як я робив пропозицію)) Знаючи мене, зрозуміло, що зробити це в ресторані при свічках – не мій стиль. Треба екстремальніше. Як у початківця авіатора, у мене багато товаришів-пілотів, для яких не проблема по дружбі влаштувати політ хоч на реактивному літаку з вищим пілотажем. Тому я вирішив, що пропозицію коханій зроблю в прямому сенсі слова – на висоті", - поділився Комарів.

У підсумку вибір припав на політ на вертольоті над Києвом і околицями. При цьому він навіть другу, що допоміг все організувати, не сказав справжню причину.



"Наші відносини ми тоді тримали в секреті. І ось я дзвоню своєму товаришеві Сергія Никифорова, у якого в центрі Києва вертодром. Серьога і навчає студентів, і продає вертольоти, і сам літає, і катає. Мені потрібна була його допомога. "Сергію, мені потрібно 40 хвилин гарного польоту, а потім зависнути в шикарному місці. Тільки, пліз, причину не питай", - запитав я по телефону. "Чекаю в будь-який день, коли буде погода. Причину не питаю, - відповів Сергійко", - розповів мандрівник.

Проте не обійшлося без несподіванок, які ледь не зламали плани претендента на руку і серце красуні. Однак Діма зумів швидко знайти рішення і врятувати ситуацію.

"В той день я сказав Саші, що ми їдемо гуляти. Коли підвів її до вертольота – це був шок, тому що раніше Саша на вертольоті не літала. Сергій запитав одне: куди садимо дівчину - на переднє або заднє сидіння. І ось тут мої плани трохи не поламалися. Я хотів вручити кільце без свідків, на задньому сидінні. Але при цьому, сто разів летав на вертольоті під час експедицій, знав: з переднього вигляд зовсім інший. Особливо в новенькому Robinson 66 з панорамним кабіною. Відкликаю Сергія в бік і прошу: "Давай спочатку Сашка посадимо попереду, пролетимо над Дніпром вздовж Києва, покружимся над Межигір'ям, розвернемося над Київським морем, повернемося і сядемо. А потім відразу пересадимо Сашу назад і знову злетимо. Треба зависнути в найкрасивішою точці з видом на Лавру, Печерськ, Дніпро і весь Київ. І повисіти хвилинку. Ок? Тільки причину не питай")) Сергій посміхнувся", - розповів Комарів.

Що ж, задумка вдалася і в потрібний момент закоханий ведучий все ж зробив коханій пропозицію.

"Ми фантастично політали. Саша думала, що політ закінчено, але раптом я подаю їй руку і прошу сісти ззаду. Злітаємо знову. Над мостом Патона, підібравши ідеальний вигляд, Сергій зависає і подає мені сигнал. Щоб пілот нічого не чув, прибираю гарнітуру. Шум двигуна. Розмовляти неможливо. Я без слів дістаю з кишені каблучку і показую Саші, поглядом запитуючи – так? Що було далі - ви знаєте", - підсумував Дмитро.

Дмитро Комаров показав, як робив пропозицію Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/komarovmir)

Раніше Дмитро Комаров зачарував спонтанною подорожжю з дружиною на Прикарпатті - пара намагається подорожувати по Україні.