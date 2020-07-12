Дмитро Комаров розповів про подарунок дружині на річницю шлюбу і спільний карантин

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Ведучий "Світу навиворіт" нещодавно відсвяткував першу річницю весілля

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров минулого літа покинув ряди холостяков - він одружився на "Міс Україна 2016", моделі і телеведучій Олександрі Кучеренко. Нещодавно пара відсвяткувала першу річницю шлюбу і в інтерв'ю "Світському життю" шоумен розповів, як вони відзначили важливу дату і що він подарував коханій.

За словами Дмитра, в рамках карантину святкування було тихим і скромним - вони з Олександрою поїхали до їх батьків, де посиділи на свіжому повітрі і випили по келиху шампанського. А в якості подарунка він вибрав прикрасу.

"Я подарував Саші підвіску у вигляді сердечка з білого золота з діамантом", - поділився Комарів.

На питання про можливе поповнення в родині ведучий відповів, що всьому свій час.

"Діти приходять і не питають час, коли їм потрібно прийти. Тому, коли прийде час, я обов'язково повідомлю", - зазначив Дмитро.

Шоумен додав, що на карантині вони з обраницею насолоджувалися часом разом і багато дивилися кіно. Комаров придбав проектор і влаштував міні-домашній кінотеатр.

"Я ніколи стільки не дивився фільмів. Коли був жорсткий карантин, у нас була традиція – ввечері сідали і включали фільм. Ми переглянули всіх "Джеймсів Бондів" і старі стрічки ще 90-х років, я Саші показував свої улюблені фільми дитинства", - розповів мандрівник.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко проводять разом весь вільний час (фото: instagram.com/aakucherenko)

Крім того, Дмитро поділився, що його кохана пестила його різними смаколиками - при цьому Саша готувала справжні ресторанні страви.

"Це не просто парубоцький сніданок – яйця підсмажив і шматок хліба з маслом або сиром і чай. Ні, вона обов'язково запікає в духовці рибу, гарно прикрашає її якимось травами. Навіть якщо це просто яєчня, то це пашот або Бенедикт. Словом, у домашньому ресторані я провів карантин", - розповів задоволений Комаров.

До речі, Дмитро Комаров і Олександра Куреченко показали, як відсвяткували ніч наймістичнішого свята в році – Івана Купала.